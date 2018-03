Accidente din cauza ninsorilor abundente, mai multe maşini au derapat. Copaci căzuţi pe calea ferată, trenuri blocate Un sofer de 25 de ani a intrat intr-o depasire, iar din cauza zapezii de pe sosea, a lovit o masina. S-a intamplat intre doua localitati din Botosani, iar in urma impactului, unul dintre autoturisme s-a rasturnat de doua ori. Un barbat de 55 de ani a fost ranit si dus la spital. Un tir a derapat pe centura de ocolire a Sucevei, iar o duba a ramas blocata pe acelasi tronson de sosea din cauza ghetii care s-a format pe sosea. La fața locului au ajuns polițiști, care au inchis porțiunea de drum și au deviat traficul pe alta ruta. Culmea, in zona au ajuns 3 echipaje de la Drumuri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

