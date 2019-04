Accidente cumplite la Constanta. Masini distruse. Oameni care au vazut moartea cu ochii. Lacrimi si durere. Fotoreportaj De vineri noaptea, incoace, a fost nebunie totala, pe strazile din municipiul Constanta si pe drumurile nationale ale judetului.Zeci de oameni au vazut moartea cu ochii si numai o minune a facut sa nu avem niciun mort in teribilele accidente care au fost inregistrate. Primul a fost cel din noaptea de vineri, din Mamaia. Trei masini s au facut praf, patru tineri au ajuns la spital, unul este in stare foarte grava. De fapt este in coma. De ce Asa a vrut unul dintre soferii implicati: sa intoarca u ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

