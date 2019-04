Accidente cu repetitie la Puscasi | VIDEO NEATENTIE… Aproape ca nu trece luna in care doua autoturisme sa nu se ciocneasca pe DN 2F, in dreptul barajului de la Puscasi. Zona care atrage ca un magnet incidentele rutiere se afla la cativa metri distanta de cismeaua de pe baraj. Iar accidentele par trase la indigo. O masina care vine dinspre oras incearca [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NEATENTIE… Aproape ca nu trece luna in care doua autoturisme sa nu se ciocneasca pe DN 2F, in dreptul barajului de la Puscasi. Zona care atrage ca un magnet incidentele rutiere se afla la cativa metri distanta de cismeaua de pe baraj. Iar accidentele par trase la indigo. O masina care vine dinspre oras…

- ,,Repetiție pentru evenimentul perfect… la Boema’’! Acesta este evenimentul inedit care a avut loc sambata, 13 aprilie 2019, la Centrul Post-ul Eveniment inedit: Repetiție pentru evenimentul perfect… la Boema apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Meciul din sferturi de finala cu Qiang Wang de la Miami, scor 6-4, 7-5, a oferit pe langa victorie inca o privire asupra interacțiunii Simonei Halep cu antrenorii sai. Simona Halep și Karolina Pliskova se vor duela in aceasta noapte, de la ora 3:00, in direct la TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP. ...

- Exact la proprietatea unde cu ceva vreme in urma un incendiu mistuia maghernița aflata la adresa Izvoare, nr. 61 și se intindea la cinci case din vecinatate, aseara, in jurul orei 18.30 a izbucnit o noua valvataie. In aceleași condiții ca și in ziua fatidica de 30 decembrie 2016, la care am facut referire.…

- Dinamo a ratat calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor, roș-albii fiind invinși de Sporting Lisabona, 26-27, dupa ce au condus la pauza cu 15-11. Scenariul horror de aseara, in care dinamoviștii s-au prabușit in repriza secunda dupa ce au avut un avans de 4 goluri la pauza, a adus aminte…

- Unirea Alba Iulia a invins la limita, scor 1-0 (1-0), la Vințu de Jos, in ultima repetiție inaintea startului returului, pe CS Universitatea Alba Iulia, victoria divizionarei terțe fiind decis de autogolul lui P. Medrea (3). Un amical consistent, liderul seriei secunde a Ligii a V-a fiind o echipa superioara…

- Volei Alba Blaj a obținut a 10-a victorie din tot atatea jocuri in Divizia A1, scor 3-0 (25-14, 25-19, 25-17), in deplasare cu “U” NTT Data Cluj. Formația din “Mica Roma” are maximum de puncte in intrecerea interna dupa disputarea etapei a 12-a. O ultima repetiție pentru formația din “Mica Roma”, inaintea…

- Meghan Markle, ducesa de Sussex, a vizitat pentru prima data, miercuri, Teatrul National din Londra, institutie pe care o patroneaza, ea asistand la o repetitie a unei piese de Shakespeare, scrie Reuters.Fosta actrita in varsta de 37 de ani, imbracata intr-o rochie si haina de culoare roz…