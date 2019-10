Stiri pe aceeasi tema

- Masinile se repara, oamenii nu. Este mesajul politistilor pentru soferi si drama pe care o traiesc victimele accidentelor rutiere. In fiecare an, viata se schimba pentru sute de pietoni, care raman cu traume ireparabile, din cauza soferilor neatenti.

- Un accident rutier s-a produs vineri dimineața pe strada 1 Decembrie 1918 din Gherla, in apropierea Liceului Ana Ipatescu. Din primele informații, o femeie a fost lovita de un autovehicul, in apropierea unei treceri de pietoni. Primele constatari arata ca in jurul orei 6.20, o femeie in varsta de 81…

- Doua persoane și-au pierdut viața intr-un accident rutier grav petrecut vineri dimineața pe DN66, in județul Hunedoara, pe raza comunei Bacia, informeaza Romania24.ro Șoferul unui microbuz care circula din direcția Petroșani-Simeria a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un TIR, potrivit…

- Peste 90 de milioane de morți și raniți, doar in primele ore și continentul european distrus. Aceasta ar fi statistica sumbra a unui razboi nuclear intre SUA și Rusia. Mai mulți oameni de știința care participa la un proiect al Universitații Princeton au simulat un razboi nuclear intre cele doua mari…

- Oamenii de stiinta americani care participa la proiectul Science and Global Security al Universitatii Princeton au simulat un conflict armat intre Statele Unite si Rusia, cu utilizarea armelor nucleare.

- oamenii de stiinta americani care participa la proiectul Science and Global Security al Universitatii Princeton au simulat un conflict armat intre Statele Unite si Rusia, cu utilizarea armelor nucleare. In urma acestei simulari au constatat ca un astfel de conflict s-ar solda cu peste 90 milioane de…

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe șoseaua europeana, pe raza localitații Mihailești. Primele date arata ca in accident sunt implicate trei autoturisme. Doua persoane sunt decedate, iar alte patru au fost ranite. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de…

- Un atac sinucigaș a fost lansat sambata seara, dupa ora 22,30 (ora locala) de un comandou al jihadistilor Statului Islamic asupra unei sali de festivitați din vestul Kabulului unde avea loc o nunta la care participau mai multe sute de persoane. Autoritațile afgane spun ca acesta este cel mai grav atentat…