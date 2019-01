Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a marturisit ca nu a urmarit tragerea la sorți pentru Australian Open 2019 și spune ca a aflat de la fostul sau antrenor, Darren Cahill ca va juca impotriva jucatoarei din Estonia Kaia Kanepi. Intr-o conferința de presa, numarul unu mondial a povestit ca se afla la cumparaturi și iși ridica…

- Unul dintre concurenții din echipa Faimoșilor, din nou sezon Excatlon este Mario Fresh. Prezența tanarului muzician este o surpriza, iar Cosmin Cernat l-a intrebat de ce a ales sa participe la aceasta competiție. Mario Fresh, cunoscut publicului in special datorita poveștii de iubire pe care o traiește…

- Gheorghe Craioveanu a divorțat de Gemma, cea care i-a fost alaturi in ultimii 20 de ani și pe care a cunoscut-o pe cand juca in Primera Division. Craioveanu este ultimul intrat in clubul divorțaților din “Generația de Aur”. Dupa doua decenii de casnicie, fosta legenda a Universitații Craiova s-a separat…

- Sute de londonezi au ieșit pe strazile metropolei, sambata, denunțand masurile de austeritate și cerand alegeri anticipate. Protestatarii au defilat in liniste pana la Trafalgar Square, in centrul orasului, in sunetul tobelor si a sloganurilor lansate prin megafoane. Manifestanții au afișat pancarte…

- Nasrin Ameri a avut parte de un șoc atunci cand a mers de urgența la spital pentru ca s-a simțit rau. Prezentatoarea tv de la Antena Stars a povestit in cadrul emisiunii matinale, cu medicul i-a spus ca are febra, insa nu știe cat, pentru ca nu are...termometru, un obiect banal ce ar fi trebuit sa…

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata dimineața la școala numarul 77 din București, in timp ce mai mulți copii se aflau la cursuri de dans. Aceștia au fost evacuați de pompierii care au intervenit pentru a stinge flacarile. Un paznic al școlii a fost cel care a observat fumul gros care ieșa dintr-una…

- Actorul Florin Zamfiescu a trecut prin clipe grele la inceput de an, dupa ce mama acestuia s-a stins din viața. Cea alintata "Tanti Zizi" de apropiați a fost inmormantata in urma cu doua zile. „Eu sunt in doliu. Mama mea a murit, a fost inmormantata alaltaieri. E foarte greu (n.r. sa joc in aceste condiții).…

- Nico de la Insula Iubirii traiește o frumoasa poveste de dragoste de trei luni, alaturi de un cetațean strain. Blonda a fost reținuta in declarații, mai ales ca relația este la inceput. "Sunt cu cineva, nu sunt singura. De aproximativ 3 luni. Nu este cetatean roman, iar strainii au alta mentalitate…