- Duminica, in jurul pranzului, un accident s-a produs pe Bulevardul Beijing din Capitala. Soferita unui autoturism nu s-a asigurat corespunzator si a intrat in coliziune cu o alta masina, care circula regulamentar.

- Echipajele ISU Buzau incearca sa salveze un copil, o fetita de 10 ani, aflata pe o insula si surprins de ape pe raul Slanic in localitate Beceni, sat Gura Dimienii, zona stadionului din localitate. E.S. UPDATE - Potrivit martorilor aflati la fata locului intervine echipajul ISU din localitatea Beceni.…

- Operatiune de salvare cu peripetii in statul american Arizona. O femeie de 70 de ani care cazuse intr-o zona montana, a fost preluata cu un elicopter. Doar ca atunci cand targa a fost ridicata de la sol, a inceput sa se invarta cu o viteza ametitoare.

- Vedeta echipei Paris Saint-Germain, Neymar, a fost nevoit sa scurteze, marti, antrenamentul alaturi de echipa nationala a Braziliei din cauza unei dureri la genunchiul stang, dar apoi a exclus "orice accidentare grava", cu mai putin de trei saptamani inaintea debutului turneului Copa America, competitie…

- ISU Alba a anunțat ca un echipaj de la SMURD Aiud, Salvamont Aiud, polițiști de la IPJ Alba si un elicopter SMURD Mureș intervin la un posibil infarct miocardic acut in zona „Poarta Zmeilor” din Platolul Bedeleu – sat Izvoarele, teren accidentat. „Este vorba despre un turist de 41 ani”, a transmis reprezentantul…

- Doi muncitori care spalau ferestrele unui zgarie-nori din statul american Oklahoma au fost la un pas de moarte. Liftul pe care urcasera era puternic zguduit de vant. Intervenția pompierilor a durat trei sferturi de ora.

- Un barbat a supraviețuit în mod miraculos unei caderi de peste 20 de metri într-unul dintre cei mai activi vulcani din lume. Turistul a cazut în craterul vulcanului miercuri, dupa ce a trecut de barierele de securitate instalate în Parcul Național al Vucanilor din Hawaii, scrie…

- Actorul american Remi Malek joaca in filmul Bond 25 (2020). Astfel de detalii au fost dezvaluite pentru prima data, relateaza Dailymail.co.uk.Citește și: Incepe macelul și in opoziție: RAZBOI cu acuzații grele intre Pro Romania și PLUS Scenaristul Michael Wilson a confirmat ca Rami…