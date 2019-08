Stiri pe aceeasi tema

- Cinci copii au ajuns la spital, loviti in plin de un automobil condus de un barbat in stare de ebrietate si fara permis de conducere. S-a intamplat in satul Dezghingea din Comrat. Doi copii sunt in stare grava, transmite IPN.

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc, sambata dimineața, pe raza localitații Copaceni.Din primele informații, un șofer de 73 de ani, din Cluj-Napoca, pe fondul nepastrarii distanței de siguranța in mers, a intrat in coliziune cu autoturismul din fața sa.In urma impactului,…

- Inconstienta fara margini a ajuns sa fie platita cu varf si indesat de un sofer basarabean, care s-a ales cu o amenda uriasa, dar si cu permisul de conducere suspendat. Barbatul, originar din Republica Moldova, este angajat al unei firme de transport calatori, iar ieri a pornit intr-o cursa care pleca…

- Un accident grav a avut loc, in urma cu scurt timp, pe o strada din localitatea Medgidia din județul Constanța. Șase persoane au ajuns cu rani grave la spital in urma evenimentului rutier.Potrivit datelor de pana acum, un minor, care se afla la volanul unei mașini, a intrat pe trotuar și a…

- Trei fete au fost lovite într-o stație de autobuz din fața unui liceu, de un șofer de 18 ani care a intrat pe contrasens. Victimele au fost duse la spital. Accidentul s-a produs în fața Liceului Tehnologic Dragomir Hurmuzescu din Medgidia, în jurul orei 12.30. Trei fete, doua…

- In cursul nopții, pe raza comunei Gologanu, a avut loc o coliziune intre un autoturism și o autoutilitara. Din impact, autoutilitara a fost proiectata in șanț, acroșand un barbat, in varsta de 77 de ani. La fața locului au sosit un echipaj SMURD și un echipaj SAJ, care au preluat victima in stare comatoasa.…

- O mașina a intrat in mulțimea ce aștepta intr-o stație de autobuze de pe strada Sarmizegetusa din sectorul Botanica din Chișinau, iar un barbat a murit pe loc, potrivit Unimedia, conform Mediafax.Tragedia s-a produs miercuri in jurul orei 10:50. Citește și: Ingrid Mocanu a IZBUCNIT…

- Accident violent in apropiere de Hincesti. In urma impactului violent soferul care conducea un automobil de model Mercedes a ajuns la spital. Deocamdata nu se cunoaste cine se face vinovat de accident. Toate circumstantele producerii accidentului urmeaza a fi stabilite de oamenii legii.