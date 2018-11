Stiri pe aceeasi tema

- O fregata norvegiana care se intorcea de la Exercitiul NATO „Trident Juncture” a intrat in coliziune cu un vas comercial maltez, opt persoane fiind ranite, informeaza BBC News online. Accidentul a avut loc in zona Hjeltefjord, in apropierea orasului Bergen. Fregata norvegiana KNM Helge Ingstad s-a lovit…

- Un barbat a decedat, iar altul a fost ranit grav dupa ce doua camioane, unul care transporta nisip si al doilea care transporta un utilaj, s-au ciocnit, miercuri, pe DN7, in judetul Arad. Traficul este complet blocat in zona localitatii Toc si va fi reluat in jurul orei 12.30. Accidentul a avut loc…

- Doua camioane, unul care transporta nisip si al doilea care transporta un utilaj, s-au ciocnit, in cursul acestei dimineți, pe DN7, in judetul Arad, iar un barbat a decedat, in timp ce altul a fost ranit grav. Accidentul a avut loc la marginea localitatii aradene Toc, pe DN 7, unde un camion…

- Dimineata cu ghinion pentru doi soferi. Conducatorul unui BMW si al unui camion nu au putut imparti o intersecție si s-au ciocnit violent. Accidentul s-a produs pe strada Petricani din Capitala. Potrivit martorilor, nu au fost inregistrate victime.

- Puțin inainte de ora 8.00, pe DJ 106, pe Dealul Daii, in zona Bavaria, 3 autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier grav. In urma evenimentului, traficul a fost blocat total. Read More...

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) isi va testa la inceputul lui noiembrie capacitatea de a opri si respinge o ofensiva lansata impotriva Norvegiei dinspre Rusia, in cadrul exercitiilor militare "Trident Juncture 2018", cele mai importante organizate vreodata de NATO de la sfarsitul…

- Accident in nordul țarii. Doua mașini s-au ciocnit, intre localitațile Sofia și Pelenia, din raionul Drochia. Din fericire nimeni nu a avut de suferit, scrie tvn.md.Accidentul rutier s-a produs in aceasta dupa amiaza.

- O persoana a murit și trei au fost ranite grav in urma unui accident petrecut, sambata dimineața, in satul Caldarușanca din județul Buzau, dupa ce o mașina și o duba s-au ciocnit. Din cauza accidentului, traficul rutier in zona este blocat.Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Buzau, pe…