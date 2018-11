Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul de Politie se indrepta spre un alt accident rutier, din capat CUG, si avea in functiune instalatiile de semnalizare sonora si luminoasa. Masina de politie a fost lovita de un autoturism care a intrat pe sosea de pe o strada laturalnica, fara ca soferul sa acorde prioritate. In masina de politie…

- Un adolescent, elev la un liceu din Iași, este cautat de polițiști, dupa ce, miercuri seara, a pulverizat spray lacrimogen intr-un tramvai. Elevul era suparat pentru ca echipa sa a pierdut un meci de handbal. In urma incidentului, mai multe persoane au acuzat dureri, iar elevul a fugit. „Am fost sesizați…

- Echipajul unei ambulanțe care se indrepta spre Iași a scapat ca prin minune cu viața, dupa ce o vaca le-a ieșit in fața. In urma incidentului nu au fost inregistrate victime omenesti insa ambulanta a fost avariata si nu a mai putut ajunge la spitalul din Iasi. Bovina a murit in urma impactului. Accidentul…

- Patru persoane, intre care un bebeluș de doar noua luni, au ajuns in aceasta seara la spital, dupa ce mașina in care se aflau a lovit o fantana din beton, pe DN6, in Bradești, județul Dolj. Potrivit Poliției Dolj, șoferul unei mașini a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea pe DN6, in…

- Doi politisti au fost raniti in urma unui accident rutier care a avut loc, marti dupa amiaza, in centrul Bucurestiului, potrivit evz.ro. Din informatii furnizate, pentru EVZ, de oficiali de la Brigada Rutiera, o autospeciala a unei sectii a Politiei Capitalei, aflata in misiune, a lovit un autoturism…

- Politistul din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Iasi, implicat vineri seara intr-un accident rutier in timp ce plecase in cautarea unui copil disparut de acasa, a murit la spital. Purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Anca Vajiac, a declarat ca barbatul in varsta de 49 de ani a plecat vineri…

