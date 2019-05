Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism s-a rasturnat pe DN1, in aceasta dimineața, intre localitatile Vladeni si Persani. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt CIpiran Sfreja, sunt doua victime incarcerate. La locul accidentului intervin doua echipaje SMURD, un echipaj…

- Imagini apocaliptice in Calarasi. O tornada cu o forta nemaivazuta in ultimul deceniu in Romania a lovit naprasnic. 10 case din Dragalina au fost transformate in mormane de moloz, distruse dupa ce rafalele de 90 de km la ora le-au spulberat acoperisurile. E comandament de urgenta al Inspectoratului…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, accidentul a avut loc langa Timisoara, pe sensul de mers dinspre Arad spre Timisoara. "Accident rutier autostrada A1 km 502: un microbuz cu o furgoneta implicate, 10 persoane (cetateni bulgari) implicate din care 1 incarcerat,…

- Un grav accident de circulatie, in care au fost implicate un microbuz plin cu oameni si un autoturism, a reprezentat ,vineri, scenariul unui exercitiu de interventie a angajatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava. Exercitiul a avut drept scop perfectionarea deprinderii ...

- Un microbuz cu 16 persoane la bord a fost implicat intr-un accident, joi, in comuna Merișani din județul Argeș, dupa ce a intrat in coliziune cu un autobuz gol. Trei pasageri ai microbuzului au ajuns la spital, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- FOTO – Timotei Balota, Facultatea de Teatru și Film Un incendiu violent a izbucnit marți seara, in jurul orei 19:15, la acoperișul unei gradinițe situate pe strada Taietura Turcului din Cluj-Napoca. Potrivit primelor informații, incendiul s-a declanșat inițial la nivelul acoperișului, iar ulterior flacarile…

- ”Doua autospeciale pentru stins incendii și o platforma pentru intervenții la inalțimi au desfașurat operațiuni pentru stingerea flacarilor ce au cuprins centrul de informare al Muzeului Satului, din municipiul Cluj-Napoca. Incendiul a distrus in totalitate o anexa a Muzeului Satului, cu destinația…

- Un barbat in varsta de 64 de ani, din comuna Voineasa, a suferit arsuri pe maini si pe fata in urma unui incendiu izbucnit in locuinta sa, a informat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Olt, Alin Basasteanu citat de Agerpres.roPentru stingerea incendiului…