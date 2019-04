Stiri pe aceeasi tema

- Un accident violent a avut loc cu putin timp in urma pe strada Ion Dumeniuc din sectorul Ciocana al Capitalei.In urma impactului doua masini au fost grav avariate, iar la fata locului a venit ambulanta. Deocamdata nu se cunoaste cine se face vinovat de accident.

- Cel putin 8 persoane au ajuns la spital, dupa ce doua microbuze s-au ciocnit violent in seara trecuta in Letcani, Iasi, Romania.Asta se arata intr-un comunicat de ISU Iasi. In total, 27 de calatori de aflau in cele doua microbuze.

- Un accident in lant cu implicarea a 6 masini a avut loc in aceasta dupa amiaza pe-o strada din Capitala.Potrivit unei postari din grupul de pe Facebook, GBM, sase automobile s-au lovit pe strada Dimo din sectorul Rascani din Chisinau.

- Accident cumplit langa București. O persoana a murit si altele au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc sambata dimineata in localitatea ilfoveana Jilava, circulatia in zona fiind ingreunata.

- CHIȘINAU, 18 feb – Sputnik. Accident grav la ieșirea din Chișinau. În apropierea Autogarii de Sud, doua mașini s-au ciocnit violent. În urma impactului, șoferii celor doua autoturisme au fost transportate la spital cu diverse traumatisme. În accident a fost implicat o mașina…

- Accident infiorator pe o partie din Bușteni. Un copil s-a izbit cumplit de un gard metalic. Baiețelul a fost transportat cu elicopterul SMURD la un spital din Capitala. Copilul se afla chiar in varful partiei cand parinții lui i-a dat drumul cu un faraș.

- Accident violent ieri seara, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfant cu strada Armeneasca din Capitala. Doua mașini s-au ciocnit chiar in fața cladirii Ministerului Afacerilor Interne, iar una dintre ele a fost grav avariata.

- Accident pe strada Mihai Eminescu din centrul Capitalei. Doua mașini s-au ciocnit frontal, dupa ce un șofer a uitat regulile de circulație și mergea pe contrasens. Martorii susțin ca șoferul era in stare de ebrietate.