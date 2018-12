Stiri pe aceeasi tema

- Peste 12 mii de oameni din patru localitați vor beneficia de asistența medicala urgenta de calitate. Asta pentru ca in comuna Bacioi din municipiul Chisinau a fost adusa o ambulanța noua, dotata cu echipament modern.

- Doua fete au fost lovite de un autobuz, pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc luni dimineața, in Bistrița, iar la fața locului au ajuns imediat ambulanțele. Fetele, de 13 respectiv 16 ani au fost ranite serios, dar medicii nu cred ca viața le este pusa in pericol. Copilele se indreptau spre…

- Accident grav in aceasta dimineata la intrarea in sectorul Ciocana din comuna Stauceni. O masina s-a rasturnat pe marginea drumului. Din informatiile preliminare nimeni nu ar fi avut de suferit, iar cauza producerii accidentului ar fi conditiile meteo nefavorabile.

- Un tanar de 29 de ani din Supuru de Jos a suferit rani grave dupa ce s-a rasturnat cu motocicleta intr-o curba. Accidentul a avut loc marti, 4 decembrie in localitatea Supuru de Jos. In urma efectuarii cercetarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat, de 29 de ani, din Supuru de…

- Trei masini s-au ciocnit violent la ieșirea din orașul Chișinau. Accidentul a avut loc in aceasta seara in apropiere de magazinul Metro.Accidentul s-ar fi produs din cauza ca șoferii nu ar fi fost echipați cu cauciucuri de iarna.

- Un sofer roman de TIR e grav ranit, dupa ce s-a rasturnat cu camionul pe autostrada, in Ungaria. Accidentul a avut loc vineri de dimineata pe M1, in diretia Komarom, la 80 de km de Budapesta. Un camion romanesc inmatriculat in Arad a intrat pe contrasens, trecand prin parapetii despartitori ai autostrazii…

- Un barbat a decedat, iar altul a fost ranit grav dupa ce doua camioane, unul care transporta nisip si al doilea care transporta un utilaj, s-au ciocnit, miercuri, pe DN7, in judetul Arad. Traficul este complet blocat in zona localitatii Toc si va fi reluat in jurul orei 12.30. Accidentul a avut loc…

- Accidentul s-a petrecut in jurul orei 17.15, cand Vasile Lupes, fostul politist, aflat la volanul unui autoturism Skoda Octavia, ar fi efectuat o manevra neregulamentara, peste marcajul dublu continuu, moment in care masina acestuia a fost lovita foarte violent in partea laterala stanga de un autoturism…