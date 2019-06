Accident Vâlcea: Traficul a fost deviat Potrivit acestora, in accident au fost implicate un autoturism si un autotren, care s-au rasturnat pe mijlocul drumului, doua persoane fiind ranite. Traficul in zona este blocat pe ambele sensuri, pana la finalizarea cercetarilor pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor si imprejurarilor care au dus la producerea acestui accident si repunerea masinilor pe roti, soferii fiind sfatuiti de politisti sa circule pe DJ 678 (Dragoesti - Olanu), pentru a evita zona. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

