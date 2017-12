Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a murit si alti doi au fost raniti intr-un accident rutier produs in judetul Salaj, marți dimineața. Victimele au fost lovite de o masina condusa de un adolescent care nu avea carnet si era baut, informeaza Digi 24. ...

- „Un adolescent de 18 ani conducea un autoturism pe Drumul Județean 191D, iar la un moment dat a lovut trei tineri care se deplasau in aceeași direcție de mers. Dupa impact, autoturismul condus de acesta s-a rasturnat in afara parții carosabile. Evenimentul s-a soldat cu decesul unui tanar…

- Un grav accident rutier s-a produs, marți dimineața, in județul Salaj. Un tanar de 18 ani, fara carnet, a urcat la volan, a ucis un om și a a bagat alți doi in spital.„Un adolescent de 18 ani conducea un autoturism pe Drumul Județean 191D, iar la un moment dat, la ora 4.30, a lovit un grup…

- Un tanar in varsta de 18 ani din comuna Farau este cercetat de politisti, dupa ce a fost prins in trafic, la volanul unui autoturism, fara permis. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 20.20, politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au depistat pe un tanar de 18 ani, din comuna Farau, in timp…

- Polițiștii din Mehedinți au fost sesizați azi noapte despre faptul ca pe DN 67, in afara localitatii Meris, a avut loc un accident rutier. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar in urma verificarilor efectuate au stabilit ca un tanar, in ...

- Un tanar din Vicovu de Sus a ajuns in arestul poliției județene, in baza ordonanței de reținere pentru 24 de ore, dupa ce s-a urcat la volan și a provocat o tamponare deși nu are permis de conducere și era și sub influența alcoolului. Marți, in jurul orei 10.20, Poliția orașului Vicovu de Sus a ...

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp in Bariera Bucuresti, pe trecerea pentru pietoni din dreptul fostului magazin Orizont. Potrivit IJP Prahova, un tanar de aproximativ 18 ani a fost lovit de masina in timp ce se afla in traversare. La fata locului s-au deplasat…

- Un accident de circulație, soldat cu trei victime, s-a produs in aceasta dimineața, pe DN1C, pe raza localitații clujene Iclod. Potrivit primelor informații, conducatorul unei autoutilitare, un barbat din județul Salaj, in timp ce se deplasa dinspre Cluj-Napoca spre Dej, ajuns pe raza localitații Iclod,…

- Ieri, 7 decembrie 2017, in jurul orei 14.30, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe DJ 107, pe raza comunei Sancel, l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din Ungheni, judetul Mures, in timp ce conducea un autoturism, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie…

- Conducea pe drumurile Europei in cautarea unui trai mai bun, insa se va intoarce acasa in sicriu. Un tanar si-a pierdut viata intr-un groaznic accident rutier produs in Germania. Calin Galdean in varsta de 31 de ani era din Sebeș și lucra ca șofer profesionist. Nenorocirea a lovit la inceputul saptamanii,…

- Mai multe persoane au fost identificate in acest weekend prelungit, circuland fara permis de conducere sau cu dreptul de a conduce suspendat. Printre cei depistați se afla și un tanar de 22 de ani, prins in localitatea Mica. Proprietarul autoturismului, la volanul caruia se afla tanarul, ar fi cunoscut…

- La data de 29 noiembrie a.c., in jurul orei 13.00, polițiștii din Blaj au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui accident rutier, produs pe strada Crangului din comuna Jidvei. Un tanar de 21 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia si…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Arges, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges, l-au identificat pe un tanar de 23 de ani, din comuna Baiculesti, judetul Arges, banuit de savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, conducere fara permis si parasirea…

- Un tanar in varsta de 17 ani, din Cergau, este cercetat de Politie dupa ce a provocat un accident rutier, in localitate. S-au urcat, fara permis si baut, la volanul unui autoturism, a pierdut controlul acestuia si a ajuns cu masina intr-un gard. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 22.40, politistii…

- Accident in aceasta dimineata pe o strada din Gistesti. Un sofer de 24 ani a pierdut controlul volanului masinii pe care o conducea, intr-o curba la stanga, si s-a rasturnat in sant. Conducatorul auto era in masina cu alti doi tineri, de 18 si 19 ani, care au avut nevoie de ingrijiri medicale. Dupa…

- Joi dimineața, Dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna a fost sesizat, printr-un apel prin numarul unic de urgența 112, despre faptul ca in Sfantu Gheorghe, in zona podului dezafectat peste raul Olt, se afla o persoana, decedata, potrivit covasnamedia.ro. La fața locului s-a…

- Ieri, 21 noiembrie 2017, in jurul orelor 18.30, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe strada Ardealului din municipiul Alba Iulia, au oprit pentru control, un autoturism ce era condus de un tanar de 28 de ani, din comuna…

- In data de 18 noiembrie a.c., in jurul orei 19.30, in localitatea Nou, un localnic in varsta de 18 ani a facut pe șoferul pe strada Principala și, pe fondul vitezei neadaptate pe un sector de drum in curba la stanga, a pierdut controlul direcției de deplasare și, neavand experiența necesara, a intrat…

- In data de 19 noiembrie a.c. orele 17.00, politistii Biroului Rutier Sebes din cadrul Politiei Municipiului Sebes au fost sesizați cu privire la producerea unui accident de circulatie, soldat cu pagube materiale, pe strada Mihail Kogalniceanu, din Sebeș, precizandu-se ca unul dintre conducatorii auto…

- Politistii Biroului Rutier Sebes din cadrul Politiei Municipiului Sebes au fost sesizați, in data de 19 noiembrie orele 17.00, cu privire la producerea unui accident de circulatie, soldat cu pagube materiale, pe strada Mihail Kogalniceanu, din Sebeș, precizandu-se ca unul dintre conducatorii auto a…

- In cadrul unei acțiuni rutiere pe raza localitații Tiha Birgaului, polițiștii Serviciului Rutier impreuna cu polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Prundu Bargaului au efectuat semnale de oprire in trafic, unei persoane care o conducea o autoutilitara, ce transporta material lemnos.

- Un tanar in varsta de 26 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volanul unui autoturism fara de avea permis de conducere si a incercat sa scape de raspundere penala demarand in tromba atunci cand a vazut pe drum un echipaj de politie. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marti, la ...

- Potrivit ISU Tulcea, sectia de pompieri Macin a fost solicitata sa intervina la un accident rutier care a avut loc pe DN22D, intre localitatea Macin si popasul Hanul Grecilor. Aici, o masina cu trei tineri a iesit de pe partea carosabila. In autoturism se aflau doi tineri de 16 ani si unul…

- Nu avea permis de conducere, era baut și a furat un autoturism din spalatoria la care lucra, dupa care a facut și accident. Un tanar din Cugir este cercetat pentru comiterea acestor infracțiuni. Un tanar de 33 de ani din Cugir, angajat al unei spalatorii auto, ar fi sustras un autoturism taxi lasat…

- Retinut de politisti. Un tanar din Cugir, beat si fara permis, a furat un autoturism taxi si a provocat un accident in Vinerea. Un tanar de 33 de ani din Cugir, angajat al unei spalatorii auto, a sustras un autoturism taxilasat la spalat și l-a condus spre Șibot. In jurul orei 5.30 a pierdut controlul…

- Un tanar, de 25 de ani, din comuna gorjeana Vagiulesti, a fost retinut astazi de politisti, dupa ce a fost prins in trafic in timp ce conducea un autoturism, fara ca barbatul sa posede un permis auto. „In urma continuarii ...

- Un tanar in varsta de 19 ani a murit dupa ce a fost calcat de tren, vineri seara, in jurul orei 19:00, in Gara Gugesti, judetul Vrancea. Conform presei locale, citate de Realitatea.net, acesta ar fi coborat din tren pe partea opusa garii si a fost lovit de un InterRegio. Potrivit monitorulvn.ro, politistii…

- Un tractorist a bagat un tanar sofer in spital. S-a intamplat joi seara, in jurul orei 20, cand conducatorul tractorului, care circula dinspre Arad in direcția Șofronea, la aproximativ doi kilometri inainte de intrarea in localitate, a intenționat sa vireze la stanga, pe un drum laturalnic, insa nu…

- Un tanar din Galati este cautat de politisti dupa ce a refuzat sa se legitimeze si a accidentat un agent, luandu-l pe capota masinii. Barbatul, care nu are permis de conducere, a reusit sa fuga, desi politistii au tras mai multe focuri de arma in incercarea de a-l opri.

- Un tanar in varsta de 19 ani a ajuns azi la spital dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier pe DN 1C, pe raza județului Salaj. Acesta se afla pe locul din dreapta fața al unui autoturism condus de un tanar de 18 ani. Adolescentul de la volan nu a adaptat viteza la condițiile ...

- Un minor in varsta de opt ani a fost accidentat ușor, duminica seara, de un autoturism, in zona parcarii de la Crangul Petrești. Autoturismul era condus de un tanar in varsta de aproximativ 20 de ani, care se afla sub influența bauturilor alcoolice și care nu deținea permis de conducere. …

- Un șofer din Dabaca a fost implicat intr-un accident rutier, produs joi seara in jurul orei 22, in apropiere de localitatea Dumbrava din județul Alba. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar in varsta de 21 de ani din Dabaca, județul Cluj, in timp ce conducea o autoutilitara…

- In data de 18 octombrie 2017, in jurul orei 18.00, N.C. de 20 de ani, din Alba Iulia, in timp ca conducea un autoturism pe strada Cabanei din Municipiul Alba Iulia a pierdut controlul acestuia si fost implicat intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. In urma verificarilor efectuate de catre…

- Un tanar in varsta de 20 de ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce a furat o masina, a condus-o fara a avea permis si a avariat-o intr-un accident, pe strada Cabanei din municipiu. A pierdut controlul volanului si a ajuns cu autoturismul intr-un gard. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 18 octombrie,…

- Ieri, 18 octombrie 2017, in jurul orei 18.05, N.C. de 20 de ani, din Alba Iulia, in timp ca conducea un autoturism pe strada Cabanei din Municipiul Alba Iulia a pierdut controlul acestuia si fost implicat intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. In urma verificarilor efectuate de catre politistii…

- Un tanar in varsta de 31 de ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal, dupa ce a condus un autoturism, fara a avea permis. A fost oprit luni seara, de politie, pe o strada din oras. Potrivit IPJ Alba, luni, 16 octombrie, in jurul orei 23.50, politistii Serviciului Rutier Alba l-au depistat pe […]

- Un tanar din comuna Șugag a fost retinut de politistii din Alba Iulia dupa ce a furat o motocicleta, a condus-o sub influenta bauturilor alcoolice si fara a detine permis de conducere si a provocat accident. Potrivit IPJ Alba, vineri, 13 octombrie, in jurul orei 20.45, Politia Municipiului Alba Iulia…

- La data de 15 octombrie, in jurul orei 12:40, pe DJ 161E, pe raza comunei Sanmartin, s-a produs un accident rutier pe fondul consumului de alcool, fiind implicat un tanar de 17 ani. Conform primelor verificari, un tanar, de 17 ani, din comuna Sanmartin, in timp ce conducea un moped pe DJ 161E, dinspre…

- O femeie de 70 de ani fara permis de conducere care conducea o mașina cu numere false a produs, duminica, un grav accident de circulație la Sinersig. Atat ea, cat și șoferul in a carui mașina intrase au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Un tanar din comuna Horea este cercetat de politisti dupa ce a condus un autoturism, fara a avea permis de conducere si a provocat un accident soldat cu pagube materiale. Politistii din Cimpeni au intocmit dosar penal, fata de un tanar de 19 ani, din comuna Horea, in care este cercetat sub aspectul…

- Un tanar din comuna Horea este cercetat de politisti dupa ce a condus un autoturism, fara a poseda permis de conducere si a provocat un accident soldat cu pagube materiale. Politistii din Cimpeni au intocmit dosar penal, fata de un tanar de 19 ani, din comuna Horea, in care este cercetat sub aspectul…

- Un tanar, fara permis, care a fost prins la volan de politisti, va sta un an dupa gratii. Politistii au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea emis pe numele unui tanar din Budesti, care se sustragea executarii pedepsei.

- Polițiștii clueni au reținut, pentru 24 de ore, un șofer care nu a oprit la semnalele acestora, si-a continuat deplasarea si a fost implicat într-un eveniment rutier.”La data de 8 octombrie a.c., în jurul orei 00:45, politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului…

- La controlul efectuat, acesta a prezentat politistilor un permis de conducere susceptibil a fi fals. Din verificari a rezultat ca autoturismul are placutele cu numerele de inmatriculare retinute, autoturismul neavand drept de circulatie pe drumurile publice. In cauza s-a intocmit un dosar de cercetare…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Grebanu, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, au fost sesizati despre producerea unui accident rutier soldat doar cu pagube materiale.

- Un accident mortal s-a produs in judetul Sibiu. Un om si-a pierdut viata, iar alti trei, printre care si un copil de 13 ani, au fost raniti in urma incidentului rutier provocat de un tanar fara permis de conducere. Speriat de tragedia provocata, soferul si doi dintre pasageri au fugit.

- Un tanar de 20 de ani Alba a reusit o performanta negativa de invidiat. A furat o masina, s-a urcat la volan baut si fara permis si a provocat un accident rutier. Este cercetat pentru patru infractiuni si poate ajunge la inchisoare.

- Un barbat de 26 de ani a fost incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati, fiind identificat pe strada de politisti dupa ce fusese dat in urmarire nationala. Acesta a fost condamnat la inchisoare cu executare de Judecatoria Galati pentru conducerea unui vehicul fara permis.

- Un tanar in varsta de 22 de ani, din Filiași, județul Dolj, a decedat miercuri dimineața, in urma unui accident rutier care s-a petrecut pe raza localitații gorjene Țanțareni. Din cercetarile efectuate de politisti la fa...