Stiri pe aceeasi tema

- Concediul unei familii de romani s-a incheiat intr-un mod dramatic, chiar pe drumul de intoarcere in țara, intrucat mașina in care se afla a fost lovita de un camion. Doi dintre ei au murit pe loc, iar un copil in varsta de opt ani e in stare grava, in spital.

- O familie din zona de vest a tarii a fost greu incercata de soarta și are nevoie de ajutor cat mai urgent. Tatal a decedat recent intr-un groaznic accident... The post Destin tragic! Tatal a murit intr-un teribil accident, iar cei 10 copii ai sai au nevoie de ajutor appeared first on Renasterea banateana…

- O persoana a decedat in cursul serii de marti, 25 iunie, in urma unui accident rutier petrecut pe DN 18, la intrare inspre Mogosa. Totul s-a petrecut dupa ce un autoturism a intrat intr-un copac. In total au fost trei victime. La fata locului au intervenit echipaje ale SMURD TIM, EPA si SAJ. Vlad HERMAN…

- Un autobuz cu peste 50 de oameni a fost implicat intr-un accident rutier produs in statul mexican Veracruz, in apropiere de municipiul Maltrata. Primele date arata ca 21 de oameni au murit, iar alti 30 se afla la spital, fiind raniti.

- Ciocnirea unui autobuz care transporta pelerini cu un camion a facut miercuri cel putin 21 de morti si peste 30 de raniti, in statul Veracruz, estul Mexicului, au raportat autoritatile locale, potrivit...

- Un cantaret de muzica latina pop a murit luni, la varsta de 28 de ani, intr-un accident aviatic cumplit. Tanarul urma sa ajunga la petrecerea zilei de nastere a iubitei lui, cand avionul in care se afla s-a prabusit.

- Un accident rutier a avut loc duminica, in localitatea Milcovatu, judetul Giurgiu, dupa ce soferul unui autoturism a izbit un stalp de electricitate. Cinci persoane au fost implicate in accident, trei dintre acestea fiind declarate decedate.

- Un accident, care s-a soldat cu moartea soferului, a avut loc noaptea trecuta la Dubasari.Potrivit mvdpmr.org, tragedia a avut loc in jurul orei 3. Asta dupa ce proprietarul masinii ar fi lasat o femeie in stare de ebrietate sa conduca.Femeia nu a reusit sa faca fata condusului.