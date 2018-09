Stiri pe aceeasi tema

- A incercat sa traverseze strada neregulamentar si a fost lovit mortal de un camion. Este sfarsitul tragic al unui barbat de 35 de ani din municipiul Balti. Accidentul a avut loc aseara. Impactul a fost atat de puternic, incat victima nu a mai avut nicio sansa de supravetuire.

- Un barbat de 63 de ani din Capitala a murit lovit de o mașina in timp ce traversa strada neregulamentar. Tragedia a avut loc noaptea trecuta pe strada Calea Orheiului. Victima locuia intr-un bloc din preajma locului unde s-a produs nenorocirea.

- Un barbat de 65 de ani si-a pierdut viata astazi, 1 septembrie, fiind spulberat de un autovehicul condus de un cetatean moldovean. Un echipaj SMURD s-a deplasat rapid la fata locului, dar nu a reusit sa readuca victima la viata in urma manevrelor de resuscitare.

- Un șofer moldovean este cercetat in Romania dupa ce a provocat un grav accident rutier, soldat cu șase raniti. Potrivit presei de peste Prut, conaționalul a adormit la volan in timp ce circula pe un drum din județul Vaslui.

- Un barbat a murit in aceasta seara, dupa ce a fost lovit de metrou in statia Nicolae Teclu, informeaza reprezentanti ai ISU Bucuresti Ilfov citati de Agerpres.ro. Potrivit ISUBIF, la fata locului au intervenit Detasamentul Special de Salvatori si Detasamentul Chimistilor. Persoana respectiva a fost…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 6:30, pe DJ102, in localitatea prahoveana Nucsoara de Sus, comuna Posesti. Potrivit IJP Prahova, conducatorul unui autoturism in care se aflau 3 persoane a pierdut controlul volanului si s-a izbit de un stalp de…

- Imagini accident cumplit : masina s-a rupt in doua, soferul a murit pe loc .foto Un barbat in varsta de 33 de ani a murit pe loc, dupa ce s-a izbit violent cu masina de un copac. Impactul a fost atat de puternic incat autoturismul s-a rupt in doua. Nenorocirea a avut loc pe DN 65 E, intre localitațile…

- Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia. Accindetul s-a petrecut miercuri, in jurul orei 18.00, in zona Alba Mall. Revenim cu amanunte.