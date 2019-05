Stiri pe aceeasi tema

- Ciocnirea unui autobuz care transporta pelerini cu un camion a facut miercuri cel putin 21 de morti si peste 30 de raniti, in statul Veracruz, estul Mexicului, au raportat autoritatile locale, potrivit AFP preluat de agerpres. Responsabilul pe probleme de protectie civila din acest stat, Guadalupe…

- Cel puțin patru oameni au murit și șapte au fost raniți dupa mai multe explozii care au avut loc in Kathmandu, capitala Nepalului. Prima explozie a avut loc in centrul orașului și a facut o singura victima. La puțin timp, a avut loc o noua explozie, intr-o suburbie a orașului, in apropierea unei frizerii,…

- Alunecarile de teren si inundatiile provocate de ploile torentiale au ucis cel putin 29 de persoane in Indonezia, au anuntat luni reprezentantii Agentiei nationale de gestionare a dezastrelor, potrivit carora alte cateva mii de persoane s-au adapostit in centre de evacuare, contribuind la cresterea…

- Doua persoane au murit si alte cinci au fost ranite dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal pe o strada din Baile Govora, judetul Valcea. Toti cei cinci raniti au fost transportati in stare grava la spital, intre ei fiind si un copil. Din primele informatii se pare ca una dintre masini ar fi patruns…

- Cel putin 7 oameni au murit si peste 20 au fost raniti intr-un incendiu de proportii declansat intr-un zgarie-nori din capitala Bangladeshului, Dhaka. Martorii oculari au surprins scene terifiante cu oameni care au coborat pe cablurile electrice pentru a scapa de flacari.

- Cel putin 17 oameni au murit si 74 au fost raniti in inundatii devastatoare produse in Iran. Cele mai afectate sunt regiunile de sud si de vest. Intemperiile au cauzat prejudicii in 25 din cele 31 de provincii.

- La doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda au avut loc atacuri armate ce au provocat un numar mare de morți și raniți. Presa locala scrie ca între 9 și 27 de persoane au murit, dar bilanțul nu este confirmat oficial. Poliția a reținut patru persoane, o femeie și trei barbați, transmite…

- Pasarela de pietoni s-a prabușit, joi, la o ora de varf, langa gara Chhatrapati Shivaji din Mumbai.Aproximativ 30 de oameni au fost raniți și patru au murit in urma incidentului. Autoritațilese tem ca alte persoane ar putea fi prinse sub daramaturi.