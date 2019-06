Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier produs, duminica dupa-amiaza, pe DN 7, s-a soldat cu moartea unui șofer. Potrivit polițiștilor, acesta a patruns pe contrasens cu autoturismul pe care in conducea și s-a izbit frontal de un TIR. ”Pe DN 7, la km. 248+700, intre Boița și Lazaret, trafic blocat total din cauza... The…

- Un grav accident de circulație a avut loc pe Drumul Național 7 in județul Sibiu, intre localitațile Boița și Lazaret. Conform reprezentanților IPJ Sibiu șoferul unui autoturism, condus spre Sibiu, a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un TIR condus regulamentar din sens opus. …

- Circulația rutiera intre Sibiu și Valcea a fost intrerupta dupa ce un accident grav de circulație s-a produs pe Valea Oltului. Din primele informații, un barbat a murit pe loc in urma impactului.

- Marți, 11 iunie 2019, un TIR fara incarcatura a acroșat doua autoturisme pe DN 7 – Valea Oltului, in zona Lotrișor, pe raza orașului Brezoi, in urma impactului, patru persoane ar fi fost ranite. Traficul a fost blocat total pe DN 7, la fața locului au fost trimise mai multe ambulanțe, iar victimele…

- Joi, 6 iunie 2019, conducatorul auto al unui autotren din Polonia care circula pe DN 7, Valea Oltului, din direcția Sibiu – Valcea, nu a adaptat viteza in curba și a patruns pe sensul opus, lovind frontal alte doua tiruri. Traficul este blocat pe sensul de mers Valcea – Sibiu. Nu exista victime!

- Traficul rutier se desfașoara cu dificultate, duminica seara, pe DN 7, in zona localitații Talmaciu, județul Sibiu, in urma impactului dintre doua mașini și un tir. Doua persoane au fost ranite, conform Mediafax.Citește și: Mihai Tudose intra la RUPERE in scandalul reținerilor de la Topoloveni:…

- Traficul rutier pe Valea Oltului, pe sensul de mers Sibiu - Ramnicu Valcea, este blocat joi seara, in dreptul localitatii Brezoi, pentru a permite pompierilor sa intervina la incendiului de padure din zona, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, informeaza Agerpres.ro.Citește…

- Trei persoane au fost ranite, marți, dupa ce masina in care erau a fost lovita de un alt autoturism patruns pe contrasens, pe DN 7 Ramnicu Valcea – Sibiu. Traficul intre localitatile Caciulata si Brezoi este intrerupt, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…