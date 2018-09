Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite, intre care doua grav, sambata, la ieșire din Luduș spre Targu Mureș, din cauza unui șofer ce conducea o mașina inmatriculata in Alba, care a patruns pe contrasens, intr-o curba, din cauza carosabilului umed, și a intrat intr-un autotractor. Victimele sunt din autoturism.…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe strada Calea Mosilor din Capitala. Trei automobile s-au ciocnit violent. Potrivit martorilor, unul dintre soferi este prins intre fiare, in stare de inconstienta.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia este ingreunata la aceasta ora pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pe sensul catre Capitala, la kilometrul 115, in zona localitatii Tudor Vladimirescu, judetul Calarasi, din cauza unui eveniment ...

- Mai multe mașini au fost implicate intr-un accident, marți, la intrarea in București, dinspre Autostrada A1, doua persoane fiind ranite. Traficul in zona este blocat, iar circulația catre Capitala a fost deviat prin Bolintin.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Traficul rutier este oprit, joi, pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre Capitala, la kilometrul 56+500 metri, in zona localitatii Nicolae Balcescu, din cauza unui accident in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Trei persoane au fost ranite, marti seara, dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului in incercarea de a vira la stanga si a intrat pe contrasens, pe strada Liviu Rebreanu din Capitala. O fetita de 5 ani a fost transportata la spital cu fractura la genunchi, iar tatal sau cu fractura de glezna.

- Doi mineri au fost raniti grav intr-o explozie produsa la mina Pinoasa din Gorj. Barbatii au fost adusi cu arsuri grave la doua spitale din Capitala. Pentru unul dintre ei, a fost nevoie de interventia elicopterului SMURD.

- Un accident rutier s-a petrecut ieri dimineața in județul Teleorman. Un tir a intrat in coliziune cu un camion. In urma impactului au rezultat 3 victime. Coliziune intre doi ”mastodonți”. Un tir s-a izbit de un camion. S-a intamplat ieri dimineata pe Drumul Județean 701, in localitatea Siliștea de Videle.…