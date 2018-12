Stiri pe aceeasi tema

- O persoana si-a pierdut viata, duminica seara, in urma unui accident rutier petrecut in Roznov, judetul Neamt, in care au fost implicate trei masini. Alte patru persoane au fost ranite, intre care doua, inclusiv un copil, sunt in coma.

- O persoana a murit si alte trei au fost ranite, dintre care una grav, in urma unui accident rutier produs in noaptea de duminica spre luni, pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta, de catre un sofer...

- Un autocar in care se aflau 35 de pasageri a fost implicat intr-un accident produs in localitatea Lunca Corbului din județul Argeș. Ciocnirea a avut loc intre autocar, doua camioane și o mașina. O persoana a murit, iar alte patru au fost ranite, scrie libertatea.ro.

- O persoana si-a pierdut viata si alte sapte au fost ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini, pe drumul judetean 151, pe raza localitatii Balda, a anuntat, joi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures,

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite in urma unui accident care a avut loc duminica pe autostrada Arad-Nadlac, in apropiere de vama, in care au fost implicate doua mașini. Traficul este blocat pe sensul de mers de la vama catre Arad, scrie Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza…

- Un microbuz s-a rasturnat duminica, pe DJ 245, iar in urma acestui accident o persoana a murit si 12 au fost transportate la spital. Cei 16 pasageri se intorceau de la Manastirea Floreni, unde fusesera in pelerinaj.

- Un barbat de aproximativ 55 de ani a murit si alte trei persoane, printre care si un copil de aproximativ 13 ani, au fost ranite, miercuri seara, intr-un accident rutier in care au fost implicate doua masini si care a avut loc in judetul Neamt.

- Accident cumplit, in aceasta dimineata, in localitatea Cracaoani, judetul Neamt. O adolescenta de 16 ani a murit pe loc, dupa ce a fost lovita in plin de o masina. Nenorocirea a avut loc pe DN 15C....