Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, intre care si doi copii, de un an si de doi ani, au fost ranite, marti dupa-amiaza, intr-un accident rutier petrecut in judetul Dolj, dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un cap de pod, informeaza News.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului…

- O persoana a murit si alte trei au fost ranite, dintre care una grav, in urma unui accident rutier produs in noaptea de duminica spre luni, pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta, de catre un sofer...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1C E576 Dej Cluj Napoca, la km 41 150 de metri, la iesirea din orasul Gherla catre municipiul Cluj Napoca judetul Cluj , a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si un tir.In urma impactului,…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, politistii au fost anuntati, miercuri, de producerea unui accident rutier pe DN 22, intre localitatile Oituz si Sibioara, in care au fost implicate doua autoturisme. Din primele informatii, cauza probabila a accidentului a fost neadaptarea vitezei…

- Doi copii, de 10 si 14 ani, li doi adulti au murit in urma unui accident rutier petrecut in judetul Dolj, dupa ce masina in care se aflau a intrat in semiremorca tractata de un autotractor oprit. Politistii au fost anuntati de producerea unui accident pe DN56, in apropierea localitatii Calafat, potrivit…

- Potrivit primelor informatii, autoturismul a patruns pe contrasens. Soferul autoturismului, un barbat din Bihor, si o pasagera din masina au fost raniti grav. De asemenea, doi copii de 4, respectiv 14 ani din autoturism ar fi raniti usor. Taficul a fost blocat în ambele sensuri, însa…

- Trei persoane au murit si cinci au fost ranite, duminica, intr-un accident petrecut pe DN2, in judetul Vrancea, dupa ce doua masini s-au ciocnit. In urma cu numai o saptamana, tot pe DN2 din judetul Vrancea, patru persoane, intre care un copil, au murit si alte doua au fost ranite grav.

- Accidetn in lant pe DN 21, la bariera de la Drajna. Patru masini s-au tamponat, iar doua persoane au fost ranite usor. Echipaje ISU au intervenit pentru acordarea primului-ajutor, iar circulatia a fost blocata pe un sens.