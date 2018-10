Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a petrecut pe DN2, in afara localitatii Racoviteni. Potrivit primelor informatii, o caruta a fost spulberata de p masina. In urma impactului, doi oameni au murit pe loc, iar a treia persoana a fost ranita grav. Se pare ca toate cele trei victime se aflau in caruta. Din cauza accidentului…

- Accident grav produs luni dupa-amiaza pe DN 2 E 85 in afara localitații Racovițeni. Doua persoane au decedat și una a fost grav ranita dupa ce o mașina a lovit caruța in care se aflau. Atelajul ar fi traversat drumul european. Traficul a fost dirijat pe un singur sens. Un buzoian de 39 de ani care conducea…

- "Un sofer de 39 de ani din Buzau care conducea un autoturism pe DN 2 pe directia Buzau catre Ramnicu Sarat, in dreptul localitatii Racoviteni, a acrosat un atelaj care s-a angajat in traversarea drumului european si in care se aflau trei barbati", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Buzau, agentul-sef…

- Doi barbati, in varsta de 47 si, respectiv 51 de ani, au murit iar altul, de 32 de ani, a fost grav ranit in urma coliziunii dintre un autoturism si un atelaj pe DN 2, in dreptul localitatii Racoviteni."Un sofer de 39 de ani din Buzau care conducea un autoturism pe DN 2 pe directia Buzau catre…

- Doua persoane au murit in urma unei coliziuni intre un autoturism si o caruta, pe DN2 E85, in judetul Buzau. Un buzoian de 39 de ani care conducea un autoturism pe directia Buzau catre Ramnicu Sarat, in dreptul localitatii Racoviteni a acrosat un atelaj care traversa soseaua si in care se aflau trei…

- Accident grav luni seara, 8 octombrie, in localitatea Racovițeni, Buzau. Doua persoane au murit și alta a fost ranita grav in urma impactului. Doi oameni au murit și unul e ranit grav, dupa ce o caruța a fost spulberata de o mașina, pe DN2, in localitatea Racovițeni, Buzau, potrivit Observator.tv .…

- Un grav accident de circulație a avut loc azi-dimineața in localitatea Parva, județul Bistrița-Nasaud. O femeie a murit, iar alte patru persoane au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. Femeia de 36 de ani fusese gasita incarcerata, alaturi de fiul ei in varsta de 13 ani, dupa…

- O femeie si-a pierdut viata dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de un autoturism condus de un tanar care circula din sens opus și care s-a angajat intr-o depasire fara a se asigura.