Stiri pe aceeasi tema

- Un batran de 71 de ani a murit la spital dupa ce a fost lovit de o mașina in momentul in care traversa neregulamentar strada. Șoferul automobilului a fugit de la fața locului și a lasat persoana ranita in mijlocul drumului.

- O romanca stabilita de mulți ani la Canicatti, in provincia Agrigento, și fetița ei au fost lovite pe strada de o mașina. Femeia impingea caruciorul in care se afla fetița sa in timp ce o mașina le-a lovit pe amandoua, a dezvaluit rotalianul.com . Șoferul vinovat de accident a fugit imediat de la fața…

- Un accident grav a avut loc, luni, pe DN2a, județul Constanta.Intr-o curba, un sofer a patruns pe contrasens dupa ce a pierdut controlul volanului, intrand in coliziune frontala cu o autoutilitara care mergea regulamentar, potrivit polistilor. Citeste si Ecaterina Andronescu ANUNȚA…

- Un barbat a decedat, miercuri seara, dupa ce autoturismul in care se afla a fost lovit de un tren, la o trecere la nivel cu calea ferata in comuna Carta, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, relateaza Agerpres.ro.Barbatul, in varsta de 69 de ani, din Sandominic, aflat…

- Un accident intre un autoturism și un TIR a avut loc in seara de miercuri, 12 decembrie, in localitatea Moftin – judetul Satu Mare. Șoferul autoturismului a fost gasit carbonizat. Coliziunea a fost atat de puternica incat cele doua mașini au luat foc instantaneu. O persoana a fost gasita decedata, soferul…

- Grav accident rutier in Bistrița, in urma caruia un tanar de 27 de ani și-a pierdut viața pe loc. Evenimentul tragic a avut loc in zona pasarelei din municipiu. Din primele informații, șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a izbit puternic de un stalp care susține pasarela. …

- O masina in care se aflau doi adulti si doi copii a fost implicata intr-un accident rutier grav, produs luni dupa-amiaza in apropiere de Ploscos, in județul Cluj. In jurul orei 13, șoferul, un barbat de 62 de ani din Crairat, comuna Ploscos, care conducea un autovehicul Dacia Logan in afara localitații,…

- Accident grav, sambata noapte, in Targu Mures, scrie stirileprotv.ro. Un tanar de 21 de ani a plonjat cu masina in canalul raului Mures si a avut nevoie de interventia pompierilor pentru a iesi. In autoturism se aflau si doua fete care au reusit sa se salveze. Citeste si Accident grav in Calarasi.…