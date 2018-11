Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri au ajuns la spital in urma unui accident produs, luni seara, pe DN 7C, in zona localitatii argesene Merisani, dupa ce masina pe care o impingeau, condusa de un adolescent de 14 ani, a fost lovita de un alt autoturism, care circula in acelasi sens.

- O femeie de 45 de ani, din Bumbești-Jiu, aflata la volanul unei Dacii, a provocat, miercuri, un accident rutier, pe raza satului Tetila. Aceasta a fost ranita, dupa ce mașina sa s-a a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar de un tanar din Bumbești Pițic. „O femeie de 45 de ani, din…

- Un barbat de 89 de ani și-a pierdut viata si trei tineri au fost raniți, vineri, dupa ce doua mașini s-au ciocnit in Malureni, judetul Argeș.Potrivit primelor informații furnizate de polițiștii din județul Argeș, un barbat de 89 de ani din București care conducea un autoturism a virat stanga…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN 7 Pitesti ndash; Ramnicu Valcea, la kilometrul 123, pe raza localitatii Valea Ursului, judetul Arges, din cauza unui accident.Impactul dintre un autoturism si doua autocamioane s a soldat…

- Update! Trafic blocat pe DN7! Accident rutier in Argeș cu doua TIR-uri și un autoturism. Din primele informații, se pare ca victima este conștienta. Traficul este blocat pe DN7. Accident rutier in Argeș cu doua TIR-uri și un autoturism. Persoana inconștienta. Accident pe DN7, in zona Sorelo, in care…

- Accident in zona McDonald’s din Pitești. Victima, o șoferița de 39 de ani. In urma cu puțin timp, un accident rutier a avut loc pe bulevardul Republicii din Pitești, in zona McDonald’s. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, din primele cercetari, un barbat de 34 de ani din Calinești…