Accident teribil filmat pe şosea. Un tir se opreşte pe acoperişul unei case VIDEO Incidentul a avut loc in Ontario, Canada, iar imaginile au devenit in scurt timp virale In filmare se poate vedea cum autotrenul se deplaseaza pe o sosea, cand dintr-o data iese de pe carosabil si aterizeaza tocmai pe acoperisul unei case. Soferul era un tanar de 24 de ani, care nu a patit nimic grav. Dashcam footage caught the moment a truck veered off the road and landed on the roof of a house in Ontario, Canada. Police say there were no injuries, but the driver was charged with careless driving. https://t.co/fNn6CrXRW9 pic.twitter.com/lol9u5xqRv — CNN International (@cnni) September… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net — CNN(@cnni)

Stiri pe aceeasi tema

