- Cel putin 47 de persoane au murit intr-un accident rutier produs miercuri in apropierea orasului Rusape din Zimbabwe, dupa ce doua autobuze s-au ciocnit frontal, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.

- Un BMW inmatriculat in Bihor a luat foc, dupa ce s-a lovit de un autotren. Din primele informatii, cele trei persoane care se aflau in autoturism nu au putut sa iasa dintre fiarele contorsionate si au murit carbonizate. Se pare ca soferul TIR-ului ar fi intrat pe contrasens si, astfel, s-a…

- Trei persoane au murit și cinci au fost ranite, duminica, intr-un accident petrecut pe DN2, in judetul Vrancea, dupa ce doua mașini s-au ciocnit. In urma cu numai o saptamana, tot pe DN2 din județul Vrancea, patru persoane, intre care un copil, au murit și alte doua au fost ranite grav. Potrivit Politiei…

- Guvernul din Zimbabwe a decretat stare de urgenta sanitara in capitala, dupa ce 20 de persoane au murit din cauza holerei, iar 2.000 au fost infectate, informeaza DPA. "Declaram stare de urgenta sanitara pentru Harare. Acest lucru ne va permite sa tinem sub control holera, febra tifoida si alta epidemie.…

- Un barbat de 40 de ani și o femeie in varsta de 50 de ani au decedat in urma unui grav accident rutier. Tragedia a avut loc in jurul orei 17 langa satul Parjota, raionul Rașcani, scrie prime.md.

- Accident mortal în municipiul Suceava, la primele ore ale dimineții de luni, în zona Metro. Doua persoane aflate pe o motocicleta și-au pierdut viața dupa coliziunea cu un autocar. Victimele, doi barbați, au fost prinse sub roțile autocarului.