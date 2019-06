Accident SPECTACULOS - Un TIR cu 20 de tone de ciocolată s-a RĂSTURNAT în Olt Un TIR plin cu 20 de tone de ciocolata a cazut, vineri dimineata, in raul Olt, in judetul Valcea, la o difrenta nivel de sase metri fata de sosea. Soferul, cetatean bulgar, a declarat ca autovehiculul a ramas fara frane. Potrivit polititilor din Valcea, vineri dimineata, un TIR plin cu 20 de tone de ciocolata a cazut in raul Olt, la o diferenta de vinel de sase metri fata de sosea, conform News.ro. Citește și: Se contureaza TABERELE in PSD - O organizație anunta ca o SUSȚINE DESCHIS pe Viorica Dancila la șefia PSD TIR-ul circula pe centura ocolitoare a orasului Calimanesti. ”Conducatorul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit polititilor din Valcea, vineri dimineata, un TIR plin cu 20 de tone de ciocolata a cazut in raul Olt, la o diferenta de ninel de sase metri fata de sosea. TIR-ul circula pe centura ocolitoare a orasului Calimanesti.

- Un barbat a provocat un accident spectaculos pe o autostrada din Germania. Si nu oricum, ci chiar la volanul unui Logan MCV. Barbatul a inceput sa conduca destul de haotic pe autostrada, iar ceilalti participanti la trafic au decis ca este cazul sa alarmeze politia.

- Trei barbați au murit și unul a fost grav ranit in urma unui accident rutier spectaculos, produs duminica dimineata, la Novaci. Aceștia se indreptau spre Ranca și ar fi greșit drumul. In momentul in care au ajuns la un pod peste raul Gilort, autoturismul a cazut de la o inalțime de cinci…

- Accident rutier pe Drumul European 574, zona Padurea Saru, din judetul Olt, unde a fost implicat un autocamion incarcat cu caramida.Alin Basasteanu, purtatorul de cuvant al ISU Olt, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "soferul, cetatean sarb, in varsta de 31 de ani, nu prezinta urme de trauma si…

- Accident pe DN2F. Un taxi in care se aflau sase persoane, patru adulti si doi copii, s-a rasturnat in jurul orei 21:00, in dreptul localitatii Oprisita. In aceste momente se intervine cu cinci autospeciale, inclusiv Descarcerarea, pentru scoate victimele din fiarele contorsionate. Potrivit reprezentantilor…

- Un accident spectaculos a avut loc in municipiul Vulcan. Conducatorul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a “arat” pe o suprafața de cațiva metri curtea unui cetațean. Șoferul a ieșit de pe partea carosabila, a rupt gardul gospodariei și s-a oprit cu autoturismul dupa mai mulți metri.…

- Un barbat de 37 de ani din Calimanesti, acuzat de tentativa de viol si talharie, a fost depistat de politisti la aproape patru luni de la comiterea faptelor, au informat, joi, reprezentantii Inspectoratului de Politiei Judetean (IPJ) Valcea, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, barbatul…

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație s-a produs marți, 9 aprilie, pe DN1C, in Pasul Mesteacan. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism marca Volkswagen Bora, un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani, in timp ce se deplasa dinspre Baia Mare spre Dej, cel mai probabil din cauza…