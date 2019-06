Stiri pe aceeasi tema

- La data de 10.06.2019, in jurul orei 15:00, politistii au intervenit pe D.N. 1C, intre localitațile Satulung și Șomcuta Mare, la un accident de circulatie soldat cu ranirea unei persoane. O femeie de 46 de ani, domiciliata in Baia Mare, care conducea un autoturism, s-a uitat pentru cateva clipe la fiica…

- GRAV.,. Duminica, 26 mai, pe raza localitatii Cretesti, in jurul orelor 22,00, s-a petrecut un grav accident de circulatie, soldat cu doua victime, soferul vehiculului, dar si o tanara de 19 ani. Autoturismul care se deplasa pe DE 5818, dinspre Husi spre Crasna s-a izbit in plin de un cap de pod, dupa…

- Polițiștii Serviciului Rutier Maramureș cerceteaza un accident de circulație produs ieri, in jurul orei 14.30, in localitatea Lapușel. Din primele verificari efectuate s-a stabilit ca, pe fondul nepastrarii distanței de siguranța, șoferul unui autobuz care se deplasa dinspre Baia Mare, a intrat in coliziune…

- Castelul Geza Teleki de la Pribilesti (comuna Satulung, judetul Maramures), aflat la 17 kilometri de Baia Mare, este scos la vanzare de Artmark, pornind de la pretul de 275.000 de euro, potrivit news.ro.Valoarea imobilului este estimata la 400.000 - 500.000 de euro. Castelul a fost…

- Un accident de circulație, cu patru autovehicule implicate, a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 13:45, pe DN1C, in localitatea Jucu. Din primele informații, un șofer in varsta de 47 ani, care conducea un ansamblu de vehicule format din autotractor și semiremorca, dinspre Cluj-Napoca inspre…

- Un sofer a fost ranit dupa ce s-a rasturnat cu masina in afara carosabilului, in zona Nazarcea, in urma unei depasiri auto pe care a incercat sa o faca fara sa tina cont de adaptarea vitezei la...

- Un barbat din Galati aflat in stare de ebrietate la volan si fara sa posede permis de conducere a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, impreuna cu un pasager din masina, dupa ce a intrat cu...

- Regulile nu sunt facute ca sa fie incalcate! Cand conduceti autoturisme si din graba apasati prea tare pedala de acceleratie, ganditi-va ca nu sunteti singuri pe drum! Puteti rani sau ucide persoane nevinovate sau… ajungeti cu autoturismul la o alta destinatie. Politistii Serviciului Rutier au intervenit…