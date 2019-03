Stiri pe aceeasi tema

- Circulația pe DN 6, care leaga Timișoara de Drobeta Turnu Severin, a fost blocata, in aceasta dupa amiaza, de un accident de circulație ca-n filme. Un Opel care venea in viteza spre Orșova a intrat pe contrasens dupa ce a atins parapetul de pe marginea drumului și s-a dat peste cap. In timpul rostogolirii…

- Circulația pe DN 6, care leaga Timișoara de Drobeta Turnu Severin, a fost blocata, in aceasta dupa amiaza, de un accident de circulație ca-n filme. Un Opel care venea in viteza spre Orșova a intrat pe contrasens dupa ce a atins parapetul de pe marginea drumului și s-a dat peste cap. In timpul rostogolirii…

- Avem Autostrada A1, dar nu avem un drum rapid spre Belgrad. Pornind de la aceasta idee si de la actiunea lansata de omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi, care a construit un metru de autostrada in localitatea sa de bastina, un gest prin care a dorit sa atraga atentia asupra necesitatii…

- Coliziune puternica intre doua autocamioane, in aceasta dupa-amiaza, in zona Calea Șagului din Timișoara. In urma impactului unul dintre cei doi șoferi a ramas incarcerat. Incidentul a pornit dupa ce unul dintre tiriști care circula dinspre Șag inspre Timișoara, a franat pentru a evita un biciclist.…

- Limitele poluarii cu praf au fost depașite in unele zile, la Timișoara, conform reprezentanților Agenției pentru Protecția Mediului. Cei de la Agenția de Mediu au constatat ca valorile limita ale particulelor in suspensie PM10 au fost depașite pentru un numar de 6 zile la stația TM1 situata pe Calea…

- O femeie și-a pierdut viața in urma unui accident rutier petrecut astazi in localitatea timișeana Sacalaz, la cațiva kilometri de Timișoara. Conform IPJ Timiș, „un barbat de 40 de ani a condus un autoturism pe str. a 5-a din Sacalaz, iar la intersecția cu str. a 8-a nu a acordat prioritate unui autoturism…

- Un accident deosebit de violent a avut loc duminica seara, la Timișoara. O mașina in care se afla o intreaga familie s-a rasturnat in drum spre aeroport, iar toți cei patru pasageri au ajuns la spital. Doi copii si doi adulți au fost raniți dupa ce mașina in care se aflau a derapat, s-a izbit de un…

- Jurnalista Emilia Sercan scrie pe pagina sa de Facebook ca interviul dat de generalul în retragere Florian Coldea la Universitatea de Vest din Timisoara a fost sters de pe pagina de FB a acestei institutii.