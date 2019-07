Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp o mașina ce se deplasa pe raza orașului Motru a parasit carosabilul și s-a rasturnat pe un camp din apropiere. La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD. Articolul Accident spectaculos la Motru. FOTO! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Gura Vaii, in care au fost implicate trei autoturisme. Conform news-mehedinți.ro ar fi vorba de nepastrarea distanței in mers. Un barbat de 34 ani, din Drobeta Turnu Severin, nu a pastrat distanța și a lovit autovehiculul din fața sa…

- O tanara de 18 ani, din Ciuperceni, in timp ce conducea un autovehicul din direcția Targu-Jiu catre Motru, la efectuarea manevrei de depașire nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, rasturnandu-se in decor. In urma impactului a rezultat ranirea…

- Un tir condus de un cetațean turc a fost implicat intr-un accident rutier, miercuri seara, pe șoseaua de centura a Sucevei, in breteaua de ieșire spre Patrauți. Accidentul s-a inregistrat in jurul orei 20.30 iar șoferul de origine turca a ramas incarcerat. Pompierii militari au intervenit cu doua ...

- Accident grav in Constanța. Patru tineri, cu varste cuprinse intre 18 și 28 de ani, au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce mașinile in care se aflau s-au ciocnit violent intr-o intersecție. Trei dintre victime au fost transportate la spital cu multiple traumatisme. Accidentul a avut loc in apropierea…

- Doi angajați ai Șantierului Naval Orșova, din județul Mehedinți, au ajuns, miercuri, la spitalul din Drobeta Turnu Severin, cu arsuri, in urma unui accident de munca. Cei doi lucrau cu un aparat de sudura, iar substanțe inflamabile aflate in apropiere ar fi luat foc. La fața locului au fost trimise…

- Doi barbati, unul de 41 de ani, din Gorj și celalalt de 29 de ani, din Mehedinți, s-au ales cu dosare penale, marți, dupa ce au pescuit in perioada de prohibitie. „La data de 16 aprilie, politisti din cadrul Secției 5 Politie Rurala Rovinari au depistat in flagrant delict doi barbati, unul de 41 de…

- Doi muncitori din Dolj, in varsta de 53, respectiv 59 de ani, au fost prinsi, luni, sub un mal de pamant in timp ce executau lucrari de canalizare, in comuna Gogoșu, județul Mehedinți. Mai multe echipaje de pompieri și medici au intervenit, insa unul dintre cei doi barbați a decedat. Accidentul de munca…