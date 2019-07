Accident spectaculos la Gherla: fără permis, a zburat în pârâu după un episod bahic Potrivit IPJ Cluj, vinovat se face un conducator auto în vârsta de 49 de ani, din Gherla, cel mai probabil pe fondul conducerii sub influența alcoolului și a pierderii asupra direcției de deplasare. Acesta a intrat în coliziune cu un parapet de protecție, pe care l-a rupt și a cazut cu mașina în albia pârâului Valea Fizeșului. Barbatul care conducea și pasagerul din dreapta, de 32 de ani, tot din Gherla, au fost raniți. Cu toate acestea, șoferul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere fara permis și vatamare corporala… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

