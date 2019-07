Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs vineri in jurul orei 15,30, pe strada 1 Mai din Dej. La locul evenimentului intervin echipaje de descarcerare ale pompierilor și Poliția. Un conducator auto in varsta de de 68 de ani, din Bistrița-Nasaud, in timp ce circula cu un autovehicul pe direcția Dej spre Cluj Napoca,…

- La data de 7 iulie, in jurul orei 08:50, politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene Cluj au depistat un barbat de 34 de ani, din municipiul Dej, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Muncii din municipiul Cluj-Napoca, desi se afla sub influenta bauturilor alcoolice. In…

- Deputatul USR Cristina Iurișniți critica administrația locala bistrițeana, despre care spune ca nu știe prelua exemple de bune practici de la alte administrații locale pentru colectarea selectiva. Potrivit alesei de Bistrița-Nasaud, daca nu se respecta angajamentele europene, din 2020, Romania va intra…

- La data de 20 iunie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secțiile 1, 2, in colaborare cu polițiștii Serviciului Criminalistic, au dispus masura reținerii unui barbat de 31 de ani, din comuna Dumitrița, județul Bistrița Nasaud, cercetat sub aspectul comiterii a 3 infracțiuni de…

- Un șofer beat și fara permis a produs un accident spectaculos in apropiere de Cluj-Napoca. Tanarul de 17 ani a derapat pe asfaltul umed și s-a oprit intr-o mașina parcata, pe care a proptit-o in gardul unei case. Impactul a fost atat de puternic, incat autoturismul condus de tanar a intrat sub cealalta…

- FOTO – Arhiva In urma cu 75 de ani, in lunile mai-iunie 1944, in Transilvania de Nord, aflata sub ocupatia fascista a regimului lui Horthy, a avut loc deportarea evreilor la Auschwitz. Din garile localitatilor Baia Mare, Tirgu Mures, Reghin, Sighetu Marmatiei, Viseul de Sus, Dej, Cluj-Napoca, Satu Mare,…

- Trei fetițe din Bistrița au fost spalate pe cap cu o soluție chimica și au ajuns la spital, dupa ce li s-a facut rau. Medicii le-au acordat primul ajutor la fața locului iar apoi copilele au fost ingrijite la spitalul de pediatrie din Cluj-Napoca. Autoritațile nu au precizat despre ce substanța chimica…

- Potrivit IPJ Cluj, în jurul orei 14:00, un conducator auto în vârsta de 43 de ani, din Cluj-Napoca, în timp ce conducea un autovehicul pe Calea Turzii, pe sensul de coborâre, ar fi pierdut controlul volanului pe fondul neadaptarii vitezei la carosabilul umed și a parasit…