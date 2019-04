Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a petrecut cu putin timp in urma, in Baia mare, in zona Magazinului Maramuresul. Pe trecerea de pietoni, un sofer cu dizabilitati aflat la volanul unei masini a lovit o femeie insotita de un copil. La fata locului s-au deplasat echipaje de politie si ambulanta. The post…

- Un tanar in varsta de 24 ani care a condus un autoturism din direcția Draguș catre Olteț, iar la intersecția cu DN1 nu a respectat semnificația indicatorului ”STOP”, a patruns in drumul național fara sa se asigure și a intrat in coliziune cu o autoutilitara care circula regulamentar. Din impact autoturismul…

- Un barbat de 72 de ani, care circula din Constanta catre Corbu , ajungand intr-o curba, din cauza neatentiei, a pierdut controlul asupra directiei de mers,a parasit partea carosabila si s-a...

- Un barbat de 49 de ani, din județul Bihor, a fost gasit decedat in autoturismul propriu, intre localitațile clujene Ciucea și Vanatori. Descoperirea a fost facuta de un participant la trafic și a sunat la 112. Polițiștii au efectuat cercetarea la fața locului și au tras primele concluzii. Vineri dupa-masa,…

- Un barbat de 49 de ani, din județul Bihor, a fost gasit decedat in autoturismul propriu, intre localitațile clujene Ciucea și Vanatori. Descoperirea a fost facuta de un participant la trafic și a sunat la 112. Polițiștii au efectuat cercetarea la fața locului și au tras primele concluzii. Vineri dupa-masa,…

- La data de 29 ianuarie 2019, in jurul orei 18.00, un barbat de 62 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, nu a acordat prioritate de trecere unui barbat in varsta de 33 de ani, din Alba Iulia, care era angajat in traversarea carosabilului…

- Un șofer din Marea Britanie a incercat sa-și transforme mașina sa, un Renault Megane - in valoare de aproximativ 1.000 de lire sterline (1.156 euro), intr-un autoturism de lux, mai precis Mercedes. Acesta a luat grila si emblema de la un Mercedes și le-a amplasat pe un Renault Megane din 2008. Autoturismul…

- Noaptea trecuta, un barbat de 38 de ani, din Ulma, a ajuns cu mașina intr-un șanț de pe raza comunei, dupa ce a evitat un echipaj de poliție. Autoturismul circula sinuos, iar individul nu a oprit la semnalul regulamentar. Respectivul a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,58 de…