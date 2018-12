Accident spectaculos în Muntenii de Jos Accident rutier, in aceasta dupa-amiaza, in Muntenii de Jos, zona Marul de Aur. In urma impactului, trei mașini au fost avariate, iar un barbat de 49 ani, ranit ușor, a fost preluat de ambulanța și transportat la spital pentru mai multe investigații medicale. Accidentul s-a soldat cu pagube materiale consistente: una dintre mașini s-a rasturnat [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

