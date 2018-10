Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri au fost transportati la spital vineri seara dupa ce au fost implicati intr un accident rutier iar masina in care se aflau a ramas suspendata in gardul unei gospodarii din comuna Curtisoara, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Olt, Alin Basasteanu,…

- Trei tineri au fost transportati la spital vineri seara dupa ce au fost implicati intr-un accident rutier iar masina in care se aflau a ramas suspendata in gardul unei gospodarii din comuna Curtisoara, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu.…

- Greșeala unei șoferițe de 30 de ani din Alba Iulia a bagat-o in mormant pe o femeie de 35 de ani, iar pe o alta, in spital! Aflata la volan, tanara șoferița ar fi efectuat o manevra de intoarcere neregulamentara, incalcand marcajul longitudinal simplu continuu. In timpul manevrei, ea a fost lovita de…

- Accident grav pe DN11, in județul Covasna, marți dimineața. Doua persoane și-au pierdut viața, dupa ce un TIR a spulberat o mașina, in localitatea Moacsa, intre Brasov si Targu Secuiesc. Potrivit ISU Covasna, in accident au fost implicate un TIR inmatriculat in judetul Arges si un autoturism inmatriculat…

- Viteza l-a pus in mare incurcatura pe un sofer din Dej! Barbatul a intrat cu masina intr-un autoturism parcat pe marginea drumului, apoi s-a rasturnat. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona arata cum, in urma impactului, soferul este ajutat de martori sa iasa din vehiculul care fumega.…

- Accidentul s-a produs in localitatea doljeana Braniște. Un șofer a intrat cu mașina intr-un bar de pe marginea drumului. In accident au fost implicate doua mașini. Autoturismul care a intrat in bar venea dinspre Segarcea, a facut pana in mers și a lovit un alt autoturism care circula in același…

- Patru pompieri din judetul Olt au ajuns la spital, dupa ce autospeciala cu care plecasera intr-o misiune s-a rasturnat pe DN 54. (Promotiile zilei la monitoare) „Pe timpul deplasarii catre localitatea Grojdibodu, unde urma sa se desfașoare o misiune de recunoaștere la un supermarket din localitate,…