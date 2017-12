Stiri pe aceeasi tema

- In urma impactului, una dintre mașini a intrat in oamenii care așteptau autobuzul, informeaza monitorulcj.ro. In urma tragicului accident s-au inregistrat doua victime, mama și copilul sau, de aproximativ 14 ani. Traficul rutier de pe strada Eroilor, locul unde s-a intamplat accidentul, este…

- O mașina a intrat intr-o stație de autobuz din Florești. Un șofer de 59 de ani din Florești, județul Cluj, a incercat sa intoarca pe mijlocul strazii și a fost lovit de o alta mașina, chiar langa o stație de autobuz. In urma impactului, una dintre mașini a intrat in oamenii care așteptau autobuzul,…

- Traficul din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava a fost paralizat, miercuri dimineața, dupa un mortal accident rutier petrecut pe Calea Unirii, in fața restaurantului Scorpion, langa Iric.Accidentul s-a petrecut in noaptea de marți spre miercuri, ora 0.15, cand un autoturism s-a izbit ...

- Din cauza vitezei cu care soferul mergea, autoturismul a derapat pe polei si a intrat initial intr-un sant, apoi s-a rostogolit in apa, potrivit Romania TV. Masina a cazut de la o inaltime de 4 metri. O ambulanta si un echipaj SMURD au ajuns la fata locului, iar soferul a ajuns la spital cu…

- Cei patru raniti, doua femei si doi barbati, sunt constienti. Una dintre cele doua femei este insarcinata. Ei au fost transportati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu. Soferita in varsta de 39 de ani a avut o viteza neadaptata conditiilor de carosabil umed si a pierdut controlul…

- Accidentul s-a produs intre un microbuz de pasageri, in care se aflau noua persoane, și un TIR, in zona termocentralei de la Mintia, traficul rutier desfasurandu-se pe un singur sens, a informat ISU Hunedoara. Trei dintre cele noua persoane din microbuz au suferit leziuni grave si au fost…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc in apropiere de localitatea Lazu, judetul Constanta. O masina este rasturnata pe banda a doua a carosabilului. Traficul in zona este blocat.Sursa foto: Facebook INFO TRAFIC jud. Constanta ...

- Invitat la Ora Exacta in Sport, la Pro X, Vasile Miriuta a vorbit despre ultimele evenimente de la Dinamo, iar pe parcursul emisiunii a intervenit si Marius Sumudica. Antrenorul lui Kayserispor a facut totusi o remarca ce a parut ca l-a deranjat pe Vasile Miriuta, desi acesta nu a comentat…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, duminica, in urma unui accident rutier produs pe DN 2, in judetul Suceava, traficul rutier fiind locat la aceasta ora, scrie news.ro.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc in zona localitatii Vadu Moldovei, unde…

- Un barbat a murit, duminica, in urma unui accident care a avut loc pe DN 2 in comuna Vadu Moldovei, din judetul Suceava, iar sotia si copilul acestuia au fost transportati in stare grava la spital. Masina in care se aflau s-a ciocnit cu un microbuz, soferul fiind si el ranit.

- Un nou atac asupra polițiștilor a avut loc în România, de aceasta data în Iași, unde o mașina de poliție a fost avariata, în urma unei batai între doua clanuri de romi.Incidentul a fost raportat vineri seara, printr-un telefon la 112, în care se…

- Un grav accident, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc miercuri dimineata, pe Calea Unirii din municipiul Suceava. O femeie de 36 de ani, aflata la volanul unui autoturism marca VW Golf, care urca dinspre Burdujeni spre centrul orasului, a pierdut controlul asupra directiei si a ...

- Un tanar in varsta de 20 de ani, care conducea un autoturism desi consumase alcool, s-a izbit cu masina intr-o caruta care circula in fata sa. Accidentul s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 24.00, pe E 85, la intrarea in municipiul Suceava dinspre Siret, in zona ...

- Accident duminica seara la Draguțești, in județul Gorj. Un șofer care conducea un BMW a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil si a lovit un cap de pod, dupa care s-a rasturnat. Șoferul nu este ranit grav. Foto TV Sud ...

- Doua persoane au murit, iar doua au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp pe o strada din Galati. Pe retelele de socializare a aparut informatia conform careia masina avea o viteza de peste 180 de kilometri/ora. Masina in care se aflau…

- Doua accidente de circulatie s-au produs joi dimineata, pe drumurile din Prahova. Primul dintre ele a avut loc in jurul orei 9.00, la Mizil, la intersectia DN1B cu DJ149. Potrivit politistilor, in accident au fost implicate doua autoturisme, o persoana fiind ranita usor. Unul dintre cele doua autoturisme…

- Un sofer a intrat cu masina intr-o statie de autobuz din comuna suceveana Moara, ranind cinci copii aflati in zona. Astazi, in jurul orei 12.15, un sofer a pierdut controlul asupra autoturismului pe care il conducea, lovind o statie de autobuz din localitatea Liteni, comuna Moara, judetul Suceava. In…

- Un barbat de 35 de ani a incercat sa treaca granița la Siret cu o mașina cu documente false. Polițiștii de frontiera au confiscat autoturismul in valoare de 40.000 de euro. Un cetațean ucrainean s-a prezentat pentru efecutarea formalitaților la punctul de frontiera Siret. Barbatul, in varsta de 35 de…

- O persoana a murit, duminica seara, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren in zona Parcului Industrial Vidrasau din judetul Mures. La aceasta ora, traficul feroviar este blocat, fiind asteptata o alta locomotiva pentru a prelua garnitura.

- Se crede ca cei trei studenți sunt chinezi, iar doi dintre ei au fost raniți grav. Incidentul s-a petrecut în afara unei universitați dintr-o suburbie franceza. Reprezentanții poliției franceze spun ca incidentul a fost deliberat, însa șoferul, un tânar de 28 de ani, nu era…

- O mașina a intrat într-un grup de persoane aflat în fața liceului Saint-Exupéry à Blagnac, din Haute-Garonne, situat în apropiere de Toulouse. Din primele informații, trei elevi chinezi au fost raniți în coliziune, doi dintre aflându-se în…

- Un autoturism s-a rasturnat vineri la Dragoieni, in apropierea intersecției cu Preajba, dupa ce a intrat in coliziune cu o alta mașina. Din primele informații, se pare ca este vorba doar de o tamponare, deoarece nicio persoana nu ar...

- Cum in ultima perioada pe raza judetului Suceava au avut loc foarte multe accidente rutiere, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, proprietarii unui restaurant din Suceava au luat decizia de a le oferi gratuit cafea si mic dejun clientilor ce consuma bauturi alcoolice si isi lasa cheile la bar…

- Grav accident in comuna ieseana Tomesti. Un batran de 70 de ani, care circula haotic, a murit dupa ce s-a izbit cu masina de un cap de pod. Barbatul conducea cu viteza si in ultima clipa a evitat impactul cu un microbuz plin de muncitori. Masina in care se afla batranul a luat foc. Doua persoane…

- Un accident soldat cu ranirea a doi tineri s-a produs, joi noaptea, in centrul comunei Lupșa. Probabil din cauza neadaptarii vitezei in condițiile carosabilului umed, autoturismul scapat de sub control, a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat peste o casa de pe marginea drumului. In urma impactului,…

- Un copil si o femeie au fost raniti usor dupa ce o masina a intrat intr-o caruta. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, la ora 19.40, in timp ce conducea autoturismul pe un drum comunal neclasificat din comuna Comanești, un localnic de 35 de ani a patruns in intersectia cu DJ 178, fara sa ...

- Accidentul s-a produs in noaptea de luni spre marti, inainte de ora 3.00, la iesire din localitatea Lovrin, spre Timisoara, potrivit News.ro. Intr-o curba, soferul a pierdut controlul volanului, iar masina a derapat si s-a izbit de un gard de beton, dupa care a fost proiectata intr-un mal…

- Un roman a fost ucis intr-un accident, in Italia. Tragedia a avut loc duminica seara, in jurului orei 23 . Barbatul de 59 de ani a fost strivit de o mașina, in timp ce mergea pe fostul drum statal 494 chiar in afara comunei Castello d’Agogna, in provincia de Milano. Relu Craciun avea in buzunar o carte…

- La cateva ore de la accidentul socant, autoritatile au aflat cine sunt cei cinci tineri care au avut parte de un sfarsit cumplit, dupa ce masina in care erau a luat foc la scurt timp dupa ce s-a ciocnit de alte doua autoturisme. Ei se intorceau de la o petrecere de Halloween, iar la un moment dat soferul…

- Cinci persoane au murit, miercuri dimineata, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un camion si a luat foc, in judetul Suceava. In accident a fost implicat si un al treilea autoturism.

- Traficul rutier pe ambele sensuri de mers ale DN17 Gura Humorului- Suceava, in localitatea Ilisesti, judetul Suceava, este oprit miercuri dimineata din cauza unui accident rutier, informeaza un comunicat de presa al Centrului INFOTRAFIC. In accident au fost implicate doua autoturisme si o…

- Cinci persoane au murit, miercuri dimineata, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un camion si a luat foc, in judetul Suceava. In accident a fost implicat si un al treilea autoturism.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, Alin Galeata,…

- Doua dintre cele trei victime au fost ranite usor la membre, iar a treia a suferit multiple traumatisme la nivelul capului si membrelor, fiind monitorizata de medicii unui echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta pana la preluarea de catre un elicopter SMURD. Conform purtatorului de cuvant…

- Vremea rea face ravagii si in Capitala. Copacii doborați de vantul puternic au cazut peste autoturisme in Capitala, au anunțat, marți, oficiali ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența București - Ilfov. Un copac a cazut pe un taxi, pe strada Dinicu Golescu din Capitala. Doua persoane au fost ranite…

- Un sofer beat a pierdut controlul asupra masinii pe care o conducea si a accidentat o tanara aflata pe trotuar. Accidentul a avut loc luni seara, la ora 21.20, pe bdul George Enescu din municipiul Suceava. Un localnic de 22 de ani a pierdut controlul asupra masinii pe care o conducea, a patruns pe ...

- UPDATE ora 11:00 Circulatia rutiera pe DN 17 se desfasoara normal in prezent, dupa ce a fost blocata pe ambele sensuri de mers in localitatea Dealu Floreni, la 12 kilometri de Vatra Dornei, luni dimineata, in urma unui accident rutier. Accidentul s-a produs in urma coliziunii frontale dintre un autoturism…

- O masina s a rasturnat, luni seara, in zona Eroilor din Bucuresti, in timp ce era urmarita de echipaje ale politiei. A intrat pe contrasens, apoi s a rasturnat, informeaza Digi 24.Deocamdata nu se stie motivul pentru care pasagerii din masina rasturnata fugeau de politie. Cei doi tineri au scapat nevatamati…

- Mașina condusa de preotul Petru Gavril, in care se aflau in total opt persoane, a fost lovita frontal la Cornu Luncii de un autoturism ce a intrat pe contrasens. Preotul și șoferul celeilalte mașini, sora, cumnatul și fiica de șase ani a preotului au decedat, soția și o alta fiica in varsta de 10 ani…

- Sotia preotului decedat in accidentul rutier de sambata, din Suceava, si unul dintre copiii lor sunt in stare extrem de grava. Plecasera cu totii spre sarbatoarea de la Iasi, 8 persoane in total, indemnati de un vis.

- Patru persoane au murit și alte patru au fost ranite intr-un accident deosebit de grav produs, sambata dupa-amiaza in județul Suceava. ISU a declanțat plan roșu de intervenție, iar victimele au fost transportate deja spre spital. Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Suceava a declarat ca starea…

- Cinci oameni au fost raniți, sambata dupa-amiaza, in urma unui grav accident produs pe DA 10 Buzau-Brașov, in afara localitații buzoiene Cislau. Din primele informatii furnizate de purtatorul de cuvant al IPJ Buzau, Mihail Draghiciu, impactul s-a produs frontal intre doua autoturisme, unul cu numar…

- Doi copii din Capitala care se pare ca au traversat prin loc nepermis au fost surprinsi, sambata, de o masina care circula pe Bulevardul Iuliu Maniu si au fost raniti. Victimele au fost transportate la Spitalul Universitar si la Spitalul „Grigore Alexandrescu”.

- Din primele informatii furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, Florin Olaru, o ambulanta s-a rastunat pe DN 2 D, la Tulnici, la fata locului interveninind un echipaj cu o autosepciala de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD. In urma accidentului,…

- Un tanar in varsta de 34 de ani care s-a urcat la volan baut a busit doua masini si a provocat ranirea a trei persoane. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, la ora 20.45, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 175, din comuna Fundu Moldovei, un barbat de 34 de ani, din comuna Vama, aflat ...

- O cisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat, luni dupa-amiaza, pe DN 72, in localitatea dambovițeana I. L. Caragiale, traficul in zona fiind blocat și deviat. Purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dâmbovița, Eduard Țelea,…

- Un echipaj de poliție, in timp ce se afla la o intervenție pe DN 65 Pitești – Slatina, pe raza comunei Lunca Corbului, a fost lovit in partea din spate de un alt autoturism. Potrivit poliției argeșene, mașina de poliție s-a rasturnat. Polițistul de la fața locului a fost lovit ușor. Un…

- Poliția londoneza a anunțat sambata ca mai mulți trecatori au fost raniți in apropierea Muzeului de Istorie Naturala din oraș și ca un barbat a fost arestat la locul incidentului, transmite Reuters, care amintește ca presa britanica a relatat ca o mașina a patruns pe trotuarul din fața muzeului.…

- Tragedie la o baza militara din statul american Carolina de Sud. Doi soldati au murit, iar sase au fost raniti, dupa ce au fost loviti de o masina militara. Doua dintre victime au ajuns in stare critica la spital.

- O autospeciala in care se aflau 4 pompieri s-a rasturnat astazi peste alte doup autovehicule. Totul a pornit cand un apel la 112 anunta ca o cladire a fost cuprinsa de flacari. Imediat, un echipaj de pompieri a pornit spre locul incendiului. In drum spre misiune, pe fondul vitezei de…

- Doi adolescenti in varsta de 16 ani din judetul Buzau au ajuns cu rani grave la spital, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce s-au rasturnat intr-un sant cu o masina furata. Advertisement Accidentul a avut loc in satul Stancesti, comuna Vadu Pasii, in jurul orei 03.00, titreaza News.ro . Conform…