Accident! Soția primarului din Timișoara, de urgență la spital Accidentul s-a produs in zona complexului studențesc din Timișoara, spune Romania TV. Un șofer in varsta de 20 de ani a efectuat un viraj și a lovit un taxi in care se afla soția primarului. Aceasta nu a fost grav ranita, dar a ajuns la spital pentru investigații de specialitate. Șoferul vinovat pentru producerea accidentului s-a ales cu dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

Sursa articol si foto: dcnews.ro

