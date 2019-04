Accident soldat cu 11 raniti in Capusu, Cluj. Un elicopter al SMURD a intervenit

Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane din Bacau au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, sambata, pe DN 1, in localitatea clujeana Capusu, fiind activat planul rosu de intervenție. Patru dintre persoanele ranite sunt minori. Unul dintre acestia, in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Accident rutier grav pe DN 21, vineri dimineata, intre Calarasi si Slobozia, soldat cu patru victime dintre care una decedata, dupa ce doua autoturisme s-au rasturnat in afara carosabilului.

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, in localitatea Jilava, judetul Ilfov. Bogdan Toma, purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti Ilfov, a declarat pentru ZIUA de Constanta, ca "s a intervenit cu o autospeciala de descarcerare, una de stingere,trei ambulante SMURD, si trei unitati…

- Accident cumplit in urma cu putin timp. Doi morti, intre care un copil de 4 ani, si doi raniti in urma impactului. A fost solicitat elicopterul SMURD Doua persoane, intre care un copil de 4 ani, au decedat, iar alte doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs duminica seara in comuna Tetoiu,…

- Mai multe echipaje de politie si jandarmi au fost solicitate, vineri seara, sa aplaneze un scandal iscat intr-o familie de romi din satul Bascenii de Sus, comuna Calvini. Un barbat de 62 de ani a ajuns la spitalul din Nehoiu cu rani la cap si torace, dupa ce a fost lovit cu o sticla in cap si taiat…

- Mai multe echipaje de politie si jandarmi au fost slicitati, vineri seara, sa aplaneze un scandal iscat intr-o familie de romi din satul Bascenii de Sus, comuna Calvini. Un barbat de 62 de ani a ajuns la spitalul din Nehoiu cu rani la cap si torace, dupa ce a fost lovit cu o sticla in cap si taiat cu…

- Un carambol intre un autotren și doua autoturisme a avut loc, in aceasta dimineața, pe Drumul Național 2A (DN2A), la marginea localitatii constantene Ovidiu. In urma impactului, doua persoane au fost ranite, una dintre ele fiind preluata de un elicopter SMURD. "Un barbat, in varsta de 62 de ani, a condus…

- Ieri dupa-amiaza, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Ocna Sugatag au intervenit la un accident de circulatie produs pe D.N.18, dinspre Pasul Gutin spre localitatea Mara. Verificarile efectuate la fata locului au relevat ca un tanar de 25 de ani, care conducea un autoturism, a pierdut controlul volanului…