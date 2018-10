Stiri pe aceeasi tema

- Astronautii Nick Hague (american) si Aleksei Ovcinin (rus) sunt in viata, dupa ce capsula Soiuz care ii transporta spre Statia Spatiala Internationala (ISS) a fost nevoita sa efectueze o aterizare fortata joi din cauza unei defectiuni la motor survenite la scurt timp dupa decolare, au anuntat agentiile…

- Doi astronauți care se aflau la bordul rachetei Soyuz MS-10, care trebuia sa-i duca pe Stația Spațiala Internaționala, au aterizat de urgența dupa ce au aparut probleme cu dispozitivul in timp ce se ridicau de la sol, scrie BBC News. Racheta rusa Soyuz MS-10 care transporta doi astronauți, unul rus…

- Dupa ce s-a aflat ca scurgerea de oxigen pe Stația Spațiala Internaționala (ISS) a avut loc din cauza unei gauri de burghiu facute din greseala in invelisul exterio al navei spatiale, coproratia de stat rusa „Energhia“ va verifica toate rachetele „Soiuz“ și „Progress“, care se afla la Baikonur și in…

- Insa, conform anuntului facut de agentia spatiala rusa, Roscosmos, citata de AFP, nu prezinta un pericol real pentru astronautii aflati la bordul avanpostului orbital. 'Am avut noaptea trecuta o situatie de urgenta la bordul ISS: o scurgere de oxigen si o scadere a presiunii. Au fost luate…

- Marea Britanie va construi primul sau port spatial comercial, in nordul Scotiei, pentru a profita de pozitia geografica strategica pe care o are, in apropiere de orbitele polare, potrivit Agentiei Spatiale Britanice, transmite Bloomberg, conform news.roOrbitele polare sunt orbitele satelitilor…