Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica, joi dimineața, la Liceul Tehnologic „Meserii și Servicii” din Buzau. Tavanul unei clase s-a prabușit peste elevi. Incidentul s-a produs in jurul orei 9, in timp ce elevii clasei a XII-a susțineau teza la geografie.

- Cristian Lazar este procurorul care a emis neinceperea urmaririi penale intr-un dosar de conflict de interese care il viza pe Klaus Iohannis! Antena 3 a difuzat, luni seara, o informație conform careia pe cand era procuror la Timișoara a facut un accident de mașina.Antena 3 dezvaluie ca Lazar…

- Un accident rutier grav s a produs in aceasta dupa amiaza, intre localitatile Saraiu si Harsova. Potrivit primelor informatii, un autoturism s a rasturnat.Cinci persoane au fost ranite in urma evenimentului, una dintre ele ramanand incarcerata.Revenim. ...

- O tanara in varsta de 27 de ani din Alba Iulia a fost ranita grav intr-un accident petrecut duminica dimineata la Belis, in judetul Cluj. Masina in care se afla a intrat intr-un cap de pod. Potrivit IPJ Cluj, in 21 octombrie, in jurul orei 9.45, pe DC 121, pe raza comunei Belis, judetul Cluj, […]

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 20 si 23 de ani au murit in judetul Bihor, dupa ce masina in care se aflau s-a lovit de un TIR, iar apoi ambele autovehicule au luat foc. Cei trei nu au putut iesi din autoturism, fiind gasiti carbonizati de pompierii chemati sa stinga focul.

- Accident deosebit de grav, in aceasta dimineata, pe drumul care leaga Timisoara de Sannicolau Mare. In apropiere de Becicherecu Mic... The post Biciclist mort, dupa ce a fost lovit in plin de o masina appeared first on Renasterea banateana .

- PLANUL ROSU…Accident grav la Ivesti, ieri seara, din cauza neacordarii de prioritate de pe drumul judetean, in drumul national ce leaga Podu Turcului de Barlad. Masina unui instructor auto s-a izbit frontal de un alt autoturism care venea dinspre Podul Turcului, ambele masini fiind grav avariate. Din…

- Accident feroviar la Draguțești. O mașina a fost lovita seara trecut de un tren de calatori, la trecerea de cale ferata din comuna Draguțești. In momentul in care a vrut sa treaca cu mașina peste calea ferata, șoferul a avut parte de șocul vieții. Autoturismul s-a oprit chiar pe sine. Speriat, barbatul…