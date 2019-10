Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Maia Sandu a declarat ca accidentul rutier produs in sectorul Buiucani, Chisinau, cand o soferita la volanul unui Porsche Cayenne a trecut la culoarea rosie a semaforului cu 130 km/ora si a s-a lovit intr-un troleibuz, demonstreaza „cum coruptia ucide”. Prim-ministra s-a aratat surprinsa ca…

- Apar noi detalii in cazul șoferiței de la Chișinau care a ucis o persoana și a ranit alte 28, in urma unui grav accident. Mai exact, femeia a fost amendata, in ultimii zece ani, de 43 de ori și a avut cinci dosare penale fiind prinsa beata la volan de mai multe ori. In plus, a executat o pedeapsa de…

- Politia a oferit noi detalii despre accidentul rutier grav, produs pe strada Alba Iulia din Chisinau luni, 30 septembrie, cand un Porsche Cayenne s-a ciocnit violent intr-un troleibuz plin cu pasageri. Soferita de 33 de ani, care se afla la volanul masinii si care se face vinovata de accident, avea…

- O femeie de 38 de ani este cercetata pentru refuzul de a i se preleva probe biologice dupa ce un sofer a observat ca masina condusa de aceasta avea un traseu sinuos, astfel ca a blocat-o in trafic.

- Imagini tulburatoare surprinse in comuna Tamadau Mare, din judetul Calarasi. O femeie este atat de beata incat nu se poate tine pe picioare. Socant este ca alaturi de ea se afla fiul ei, un copil care nu pare sa aiba mai mult de 4 ani, care tine in brate o sticla cu bere.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in seara zilei de marți, 10 septembrie, vor fi operate modificari in circulația transportului public care traverseaza bd. Dacia, in perimetrul str. Burebista – bd. Cuza – Voda.

- Accidentul s-a petrecut la intersectia strazilor Traian si Basarabiei, in ziua de 29 august. In impact au fost implicate trei autoturisme. Soferita vinovata de producerea accidentului avea o alcoolemie de 0,11 la mie.

- O femeie de 53 de ani, beata, aflata la volanul unei masini, a provocat un carambol pe o strada din Suceava, iar apoi a refuzat sa-i fie recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.Poliția municipiului Suceava a fost sesizata marti, la ora 18.50, despre faptul ca la intersecția strazii ...