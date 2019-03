Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație, soldat cu o persoana decedata și cu o alta ranita, s-a produs sambata dimineața, in jurul orei 10:15, pe raza localitații bistrițene Mintiu. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit mai multe echipaje de prim-ajutor, pompierii din cadrul ISU Bistrița-Nasaud,…

- Un accident grav a avut loc in Targu-Mureș, la sensul giratoriu de la Gara Mare, județul Mureș! Doi barbați in varsta de 20 și, respectiv 40 de ani au murit pe loc in urma impactului puternic intre o autoutilitara și un autoturism

- Sapte persoane, cu varste cuprinse intre 5 luni si 71 de ani, au ajuns, miercuri, la Unitatea de Primiri Urgente SMURD Targu Mures, dupa ce au fost victimele unui accident rutier produs la intersectia DN 14A cu DC 83, in apropierea satului Bobohalma, informeaza Agerpres.roLa intersectia DN 14A cu Drumul…

- Un mort si doi raniti, dupa ce trei masini s-au ciocnit pe DN 13; traficul la iesire din Sighisoara catre Targu Mures este complet blocat, potrivit news.ro.Citeste si Gabriela Firea cere intervenția tuturor puterilor statului - E primul Guvern din istoria post PCR-ista care ia aceasta masura…

- Patru barbati au murit, joi dimineata, într-un accident produs în localitatea Dobrotesti, judetul Teleorman, dupa ce un autoturism s-a izbit de un copac. Doua dintre victime au fost aruncate din masina, iar celelalte doua erau încarcerate.

- Doua persoane au murit, in noaptea de marti spre miercuri, in urma unui accident produs pe Soseaua Petricani, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei. Potrivit sursei citate, conducatorul unui autovehicul,...

- O pisica din zona orasului Detroit, Statele Unite, cunoscuta pentru afinititatea ei de a calatori, a fost disparuta timp de doua luni înainte sa apara în Florida, anunța MEDIAFAX. Stapâna felinei, Judy Sanborn, a declarat ca pisica familiei în…