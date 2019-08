Stiri pe aceeasi tema

- Un camion-cisterna a explodat sambata, in apropierea orasului Morogoro, la circa 200 km vest de capitala Dar es Salaam. Bilanțul este de 57 de morți și 65 de raniți, transmite postul de radio de stat TBC Taifa, citat de Reuters. Multe dintre victime au murit dupa ce au incercat sa sustraga titei din…

- Explozia unui camion-cisterna sambata in Tanzania s-a soldat cucel puțin 100 de morti si 65 de raniti, in contextul in care multe dintre victime incercau sa sustraga titei din vehiculul care fusese implicat intr-un accident, a transmis postul de radio de stat TBC Taifa, citat de Reuters.Explozia…

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 32 au fost ranite intr-o explozie produsa in fata Institutului national pentru oncologie din Egipt, informeaza luni dimineata autoritatile, relateaza Reuters.

- Accident cumplit in judetul Bihor din Romania. Doi moldoveni au murit, iar alti sapte au fost raniti, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a ciocnit cu un camion. Tragedia s-a produs dimineata, in jurul orei 06:20. Potrivit presei romane, victimele mergeau la munca in Cehia.

- Cel putin 12 persoane au fost ucise, alte 13 ranite, iar alte trei au fost date disparute intr-o explozie uriasa, vineri, intr-o uzina de gazificare, in centrul Chinei, conform ultimului bilant anuntat de autoritati, informeaza AFP, potrivit news.ro.Deflagratia a avut loc in jurul orei locale…

- Un grav accident rutier a avut loc in sud-estul Turciei. 15 oameni au murit, iar 27 au fost raniti dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat. Printre victime sunt femei si copii.Presa locala scrie ca toti pasagerii erau imigranti din Afganistan, Pakistan si Bangladesh.

- Cinci persoane au murit și șapte au fost ranite grav, in timpul nopții de sambata spre duminica, in urma unui accident intre trei mașini, produs pe Drumul European 581, in zona localitații Badeana, județul Vaslui. Una dintre mașini este din Bacau.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cel puțin doua persoane și-au pierdut viața, joi, și alte 7 au fost ranite, dupa ce avionul im care se aflau s-a prabușit, in urma unei aterizari de urgența eșuate. Tragedia s-a petrecut in Siberia. In cadere, avionul a lovit o cladire și a luat foc.