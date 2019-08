Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 40 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce s-a urcat baut la volan si a pierdut controlul directiei, ajungand cu masina pe contrasens.

- Un barbat din Galati a pierdut controlul volanului pe DN1, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, si a patruns cu autovehiculul pe care il conducea pe contrasens, unde s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara.

- Un grav accident de circulație, soldat cu patru victime, s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 01:30, pe DN17, pe raza localitații Cuzdrioara. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, in timp ce se deplasa dinspre Beclean inspre Dej, ajuns pe raza localitații…

- Patru persoane, doi minori si doi adulti, au fost ranite ieri diminata intr-un accident rutier produs pe DJ 101, in localitatea Fierbinti, dupa ce un autoturism a parasit partea carosabila si s-a izbit frontal de un gard.

- Traficul pe DN6, intre Timișoara și Sannicolau Mare, s-a desfașurat cu dificultate in aceasta dimineața, din pricina unui accident rutier. Vina o poarta o femeie ce a ieșit dinspre fabrica de bauturi racoritoare aflata la ieșirea din Timișoara, și care a virat stanga fara sa se asigure. Conducatoarea…

- Un accident rutier a avut loc seara trecuta pe DN22C intre localitatile Castelu si Medgidia. Un sofer baut si fara permis a intrat cu mastina intr un autotren condus de un sofer de asemenea sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Constanta, la data de 10 iunie a.c., in jurul orei 22:10, un…

- Un accident cumplit a avut loc pe o autostrada din Polonia. Sase oameni au murit si 11 au fost raniti, dupa ce un camion a intrat in plin intr-o coloana de masini. Imaginile carnagiului sunt socante, iar printre victimele decedate sunt 3 copii, ucisi in masina alaturi de parintii lor. Trei copii si…

- Doua persoane au fost spitalizate in urma evenimentului rutier. O femeie de 39 de ani a schimbat directia de mers, in mod neregulamentar, incalcand marcajul longitudinal dublu continuu, si nu a acordat prioritate autoturismului care circula din sens opus.