Accident rutier- trei masini implicate, patru oameni la spital Trei masini s-au lovit, in prima parte a zilei de marti, intr-o intersectie din Botosani. Salvatorii au fost chemati pentru a prelua victimele si a le acorda ajutor medical de specialitate. Sase oameni se aflat in autoturismele implicate in accidentul rutier. Din cate au anuntat, ulterior interventiei, reprezentantii ISU Botosani, patru persoane au avut nevoie de […] Accident rutier- trei masini implicate, patru oameni la spital is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc cu putin timp in urma la intrare in Statiunea Mamaia. Doua masini sunt implicate in eveniment. Potrivit informatiilor, o femeie a fost transportata la spital.Un echipaj SMURD si politistii se afla la fata locului. ...

- Un accident rutier a avut loc astazi in localitatea Lumina, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 12:45, un barbat, in varsta de 30 de ani, a condus un autoturism, pe DJ 226, in localitatea Lumina, dinspre Navodari catre DN 22. In momentul in care a ajuns la intersectia cu DN 22,…

- Un sofer in varsta de 63 de ani a provocat duminica un accident auto in municipiul Sibiu, dupa ce a patruns intr o intersectie fara sa acorde prioritate si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar de o femeie, in care se aflau doi copii mici, in urma accidentului fiind raniti cinci…

- Un accident rutier in lant a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN7 Valea Oltului. Potrivit ISU Valcea, cinci autoturisme s au ciocnit in apropierea localitatii Brezoi. Trei persoane, printre care si o femeie insarcinata, au fost ranite. Reprezentantii ISU Valcea au precizat ca doua dintre victime,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN22 in localitatea Lumina judetul Constanta. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate. Potrivit IPJ Constanta accidentul a avut loc pe fondul nepastrarii distantei regulamentare.Doua masini au fost implicate, coliziunea fiins…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare de pe Centura Bucuresti pe Autostrada Soarelui. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate in accident. La fata locului intervin si pompierii, dar si doua echipaje SMURD. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili care…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la intrare in localitatea Tariverde, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 10.00, un barbat in varsta de 48 de ani a condus un autoturism pe D.J. 226, dinspre localitatea Nuntasi catre localitatea Tariverde. "In momentul in…

- Un accident grav s-a produs joi dimineața, in satul Podriga, județul Botoșani, dupa ce șoferul unui autoturism a condus cu viteza, a patruns pe sensul opus, unde a lovit un microbuzul al ANAF in care se aflau patru angajați ai Vamii. Trei persoane au fost ranite și au avut nevoie de ingrijiri medicale.…