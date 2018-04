Accident rutier spectaculos in localitatea Ciocarlia de Sus judetul Constanta. O masina a intrat intr-o locuinta

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dupa amiezii de astazi, un accident rutier grav s a produs in comuna Tortomanu din judetul Constanta. Un barbat a fost ranit dupa ce a intrat cu autoturismul intr un stalp.Elicoperul SMURD a ajuns la fata locului. Victima a fost stabilizata si va fi transportata la spital. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la iesire din municipiul Constanta catre Valu lui Traian. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor.Sursa foto cu rol ilustrativ: ZIUA de Constanta ...

- La data de 25 martie a.c., in jurul orei 06. 30, pe Drumul National 1, la kilometrul 405, pe raza municipiului Aiud, un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Radesti, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat distanta corespunzatoare fata de autoturismul ce circula in fata sa,…

- În aceasta dupa-amiaza, un tânar și-a avariat serios mașina, din cauza neatenției la volan, acesta intrând într-un pom de pe marginea drumului. Din fericire, nimeni nu a fost ranir grav, pasagera aflata pe locul din dreapta fiind ranita ușor. "La data de 25 martie,…

- Un accident rutier a avut loc in cursul acestei dupa amiezi, in localitatea Techirghiol, judetul Constanta. Conform SAJ Constanta, doua persoane au fost ranite in urma evenimentului.Potrivit IPJ Constanta, la data de 25 martie, politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident…

- Un tanar din judetul Hunedoara a murit in urma unui accident cumplit produs in Franța. Apropiații și familia baiatului... The post Tanar din judetul Hunedoara, mort intr-un accident rutier produs in Franta appeared first on Renasterea banateana .

- La data de 20 martie a.c., politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 38, in afara localitatii Comana.Potrivit IPJ Constanta, din primele informatii un barbat, de 35 de ani, a condus un autoturism dinspre localitatea Negru Voda catre municipiul Constanta,…

- IMAGINI ACCIDENT SPECTACULOS: Doua persoane din județul Maramureș au fost gasite in stare ușor hipotermica in apele inghețate ale raului Salauța.FOTO Un accident mai puțin obișnuit a avut loc in aceasta dimineața, in Fiad. Un șofer a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina in rau. Doua persoane…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Din primele informatii un pieton a fost ranit in accident. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, pe strada Constantin Bratescu. Din primele informatii o masina s a rasturnat si o persoana este incarcerata. La fata locului intervin pompierii de la Descarcerare si cadrele medicale de la Ambulanta. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara intre localitatile constantene Ciocarlia de Sus si Ciocarlia de Jos. Doua masini sunt implicate in eveniment. Una dintre masini s a rasturnat in afara partii carosabile.Stire in curs de actualizare. ...

- Un barbat a decedat și alte doua femei au fost ranite, in urma unui accident de circulație ce a avut loc joi, pe DN 54A, in localitatea Gura Padinii, județul Olt. Autoturismul in care se aflau aceștia și care s-a ciocnit violent cu o mașina de mare tonaj a ajuns o gramada de fiare. Cele trei victime…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Din primele informatii o persoana a fost ranita. victima fiind constienta. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta, pe bulevardul Aurel Vlaicu in zona reprezentantei Mercedes. Din primele informatii o persoana a fost ranita.Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta chemate in ajutorul victimei. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta, bulevardul Tomis zona Rovere. La fata locului a fost solicitata interventia cadrelor medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Constanta, intre localitatile Cobadin si Ciocarlia. Din primele informatii o persoana a fost ranita. Cadrele medicale de vla Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in apropierea localitatii Cumpana din judetul Constanta.Politistii se deplaseaza la fata locului pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care s a petrecut evenimentul rutier.Din primele informatii doua persoane au fost ranite in accident.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN2A la intrarea in localitatea Crucea din judetul Constanta. Din primele informatii un tir s a rasturnat peste o masina incarcata cu butelii. In urma impactului autotrenul a rupt gardul unei gospodarii si a intrat in curte. Traficul este oprit…

- Un accident rutier a avut loc astazi in judetul Constanta, intre localitatile Pietreni si Viisoara. Din primele informatii doua persoane au fost ranite. La fata locului a fost solicitata interventia cadrelor medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta. Politistii rutieri au deschis o ancheta…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 E85 , la iesirea din localitatea Dumbraveni catre Ramnicu Sarat, in judetul Vrancea, a avut loc in jurul orei 07.15 un accident rutier in care au fost implicate doua tiruri si un autoturism.Traficul este oprit total.Autotrenurile…

- Un grav incident a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Conacu judetul Constanta. Din primele informatii o persoana a fost impuscata. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost solicitate sa intervina. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier grav s a produs in localitatea Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta. O persoana este ranita iar cea de a doua a decedat, informeaza SAJ Constanta.Stire in curs de actualizare. Revenim cu imagini. ...

- Purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean Mures, Ramona Varodi, a declarat ca cele doua victime au beneficiat de îngrijiri medicale si ca traficul rutier este blocat în ambele sensuri ale DN15 - E60, la intrarea în localitatea Ludus dinspre Turda, la kilometrul…

- In urma cu putin timp, Serviciul de Ambulanta al Judetului Constanta a fost solicitat sa intervina in localitatea Mihai Viteazu din judetul Constanta. Din primele informatii, este vorba despre un pieton, care a fost accdentat.Potrivit repretentantilor SAJ Constanta, un copil ar fi suferit un traumatism…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta in fata Prefecturii judetului Constanta.Din primele informatii un biciclist a fost ranit. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta chemate in ajutor au stabilit ca pacientul a suferit un traumatism de…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN22 Constanta Tulcea la iesire din localitatea Tariverde din judetul Constanta. Din primele informatii in accident au fost implicate un Fiat si un Jeep. In urma impactului extrem de violent ambele autovehicule au fost avariate. Pasagerul de pe…

- In cursul zilei de azi, a avut loc un accident rutier in localitatea Mihai Viteazu din judetul Constanta. Se pare ca in accident au fost implicate un tir si microbuz in care erau 15 persoane. La fata locului a ajuns elicopterul SMURD, o ambulanta, dar si un oamenii legii pentru a stabili cauzele si…

- Un accident rutier soldat cu pagube considerabile s-a produs, vineri in jurul pranzului, in Alba Iulia, pe strada Gheorghe Pop de Basești, unde un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat, oprindu-se langa gardul unei case. La locul evenimentului se desfașoara cercetari. Revenim cu amanunte

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in apropiere de localitatea Cogealac, judetul Constanta. Din primele informatii evenimentul rutier s a petrecut intr o curba periculoasa. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la intrare in localitatea Sacele, judetul Constanta. Din primele informatii douya persoane au fost ranite. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta chemate in ajutor. ...

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul ore 13.00 in municipiul Constanta pe strada Adamclisi. Din primele informatii un pieton a fost ranit. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta intervin in ajutorul victimei. ...

- Un accident rutier neobisnuit a avut loc in aceasta dimineata, pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta.Din cauze, deocamdata, necunoscute un autoturism s a infipt in gardul unei societati comerciale de pe marginea variantei de ocolire a municipiului.Probabil, tot din cauza vitezei cu care circula,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Teleorman, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme traficul se desfasoara pe o singura banda pe DN6 Bucuresti – Alexandria, pe sensul ...

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in localitatea Viisoara judetul Constanta. Evenimentul rutier a avut loc in curba, la intrare dinspre Cobadin. Din primele informatii doua persoane, printre care si un copil sunt incarcerate. Potrivit ISU Dobrogea, initial cei care…

- Un reprezentant al Consulatului Onorific al Bulgariei in Romaniei a fost implicat intr-un accident rutier care a avut loc, joi, pe DN5, in localitatea Adunatii Copaceni. Masina in care se afla consulul s-a rasturnat intr-o curba, potrivit Infotrafic, acesta avand leziuni usoare.

- Astazi se implineste un an de la tragicul accident rutier petrecut, in data de 25 ianuarie 2017, in jurul orei 12.30, pe DN 22 C in apropiere de localitatea Stefan cel Mare din judetul Constanta. In accident au fost implicate trei autovehicule: un autoturism al armatei, unul in care se aflau doi tineri,…

- Avem parte de un inceput de an plin de evenimente triste pe drumurile judetului. Din pacate, nu trece saptamana fara ca un tanar sa nu piara intr-un accident rutier. Drumurile din Arges si-au luat tributul luni noaptea. Robert Dumitru avea numai 24 de ani, iar acesta a murit in urma unui accident…

- Traficul rutier este blocat pe DN14B, la intrarea in localitatea Craciunelu, din cauza unui accident rutier produs in care a fost implicat un autovehicul care s-a rasturnat pe carosabil. Un accident rutier s-a produs miercuri, in jurul orei 13.30, pe DN14B, la intrarea in localitatea Craciunelu de Jos.…

- Un accident rutier a avut loc astazi in jurul orei 12.00 in municipiul Constanta pe bulevardul Aurel Vlaicu in zona OMV de la CET. Din primele informatii un copil a fost ranit in accident. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost solicitate sa intervina in ajutorul victimei.…

- O fetita de 8 ani a fost ranita marti dimineata intr-un accident rutier petrecut la Gorban. Fetita circula pe jos prin localitate si a fost acrosata de o masina. Un echipaj de la Ambulanta (SAJ) a preluat-o pe micuta si a transportat-o de urgenta la Spitalul de Copii din Iasi.

- Accident bizar in California - un sofer a scapat masina de sub control si a intrat pe geamul unui apartament de la etajul unei cladiri. Si, ca prin minune, toata lumea a scapat cu viata. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere.

- Un accident rutier grav s-a produs, duminica, pe Drumul National 66 A, la iesirea din Uricani. Soferul unei masini in care se mai aflau doi pasageri a pierdut controlul acesteia si s-a prabusit in raul Jiu. Doua dintre victime au murit.

- Un accident rutier grav s-a produs, duminica, pe Drumul National 66 A, la iesirea din Uricani. Soferul unei masini in care se mai aflau doi pasageri a pierdut controlul acesteia si s-a prabusit in raul Jiu. Doua dintre victime au ajuns in stop cardiac.

- Tanarul de 18 ani din judetul Buzau care joi seara a intrat intr-un apartament din Faurei, pe geamul de la baie deschis, fiind prins de proprietara pe care apoi a inchis-o in casa, fugind cu economiile sale, a fost prins vineri dimineata in localitatea Rusetu, judetul Buzau, scrie NEWS.RO. Citeste…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte cinci, printre care doi copii, au fost ranite in urma unui accident rutier grav in care au fost implicate doua masini si care s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in judetul Iasi.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in judetul Constanta intre localitatile Cogealac si Tariverde. Din primele informatii o persoana a fost ranita in accident. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in sensul pe DN2 in sensul giratoriu din zona Aeroportului International Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta. La fata locului intervin cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta. Politistii rutieri au deschis o ancheta in…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza intr o curba periculoasa din apropiere de localitatea Cataloi, judetul Tulcea. Din primele informatii in evenimentul rutier a afost implicat un autoturism BMW care s a rasturnat de pe un pod. Potrivit Serviciului de Ambulanta Tulcea nu au fost persoane…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…