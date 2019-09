Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier soldat cu sase persoane ranite, dintre care trei grav, a avut loc vineri seara, pe Centura ocolitoare a municipiului Caransebes, a anuntat, sambata, IPJ Caras-Severin, conform agerpres.ro. In accident au fost implicate doua autovehicule. Din primele cercetari, s-a stabilit ca un…

- Traficul rutier se desfașoara cu dificultate, in coloana, pe DN 2 Ramnicu Sarat – Focșani, in urma unui accident in lanț, intre cinci mașini. Doua persoane au fost ranite ușor in urma impactului, anun'[ MEDIAFAX.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, in…

- Un accident rutier, soldat cu vatamarea corporala a patru persoane, s-a produs vineri dupa-amiaza, pe DN 6, pe centura ocolitoare a municipiului Caransebes. "Din primele cercetari a rezultat faptul ca un conduc...

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a cinci persoane, dintre care trei minori, a avut loc joi, dupa orele pranzului, la intersectia drumurilor judetene 581 si 586 potrivit Agerpres. "La intersectia DJ 581 cu DJ 586 a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a mai multor persoane.…

- Sase persoane au fost ranite si transportate la spital in urma unui accident rutier petrecut vineri pe DN12, la iesirea din municipiul Sfantu Gheorghe spre Miercurea Ciuc, in urma impactului dintre doua...

- albaiuliainfo.ro | albaiulieni | stiri, informatii si evenimente Alba Iulia | Alba Accident rutier soldat cu trei persoane ranite, pe centura ocolitoare a municipiului Alba Iulia Ieri, 31 iulie 2019, in jurul orei 08.50, un barbat de 54 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea pe șoseaua ocolitoare…

- Ziarul Unirea FOTO. ACCIDENT rutier la Pianu. Trei persoane ranite dupa o coliziune intre doua autoturisme Un accident rutier a avut loc marți dimineața, pe raza localitații Pianu. Trei persoane au fost ranite dupa o coliziune intre doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba, se pare ca un barbat in timp ce…

- In data de 30.06.2019, la ora 01.47, ISUJ „Podul Inalt” Vaslui a fost solicitat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112 despre faptul ca pe Drumul European 581, pe raza localitații Badeana, jud. Vaslui, a avut loc un accident rutier in care ai fost implicate 3 autoturisme, eveniment…