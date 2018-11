Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din comuna Voitinel si-a aflat pedeapsa in dosarul in care a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa, dupa ce a provocat un grav accident, intrand cu masina pe contrasens, intr-un autoturism care se deplasa regulamentar, in care se aflau un barbat de 37 de ani, care a murit, si ...

- Foua persoane din Alba aflate intr-o mașina care se deplasa spre Valcea au fost ranite, sambata dimineața, in urma unui accidet produs de un tanar șofer, pe DN1, la km 300. Potrivit IPJ Sibiu, ”Pe DN 1, km. 300, zona Mohu, pe sensul Sibiu – Valcea, un șofer de 21 de ani, din Brașov, nu […]

- Un barbat de 31 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a intrat intr-o curba periculoasa fara sa reduca viteza, astfel ca a ajuns cu masina pe contrasens, unde a acrosat un alt autovehicul care circula regulamentar.

- Un sofer care a provocat un accident rutier a demontat placuțele de inmatriculare ale autoturismului condus de el și a plecat de la fața locului, iar ulterior, cand a fost gasit de politisti, a refuzat sa fie verificat cu etilotestul. Joi, la ora 19.05, in timp ce ...

- Un accident rutier cu victime multiple, nu mai puțin de șapte, din fericire insa fara repercursiuni foarte grave, s-a produs pe DN 17, intre Stroiești și Ilișești, dupa ce un șofer a abordat neglijent o zona cu mai multe curbe și a scapat mașina de sub control, in condiții de carosabil umed. ...

- Un barbat de 54 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si cu permisul suspendat, dupa ce a intrat intr-un sens giratoriu fara sa respecte semnificatia unui indicator rutier, lovind in plin un alt autovehicul.

- Un accident mai putin obisnuit a avut loc miercuri la Oradea, unde un copil de 4 ani, lasat nesupravegheat, s-a urcat la volanul unei masini pe care a si condus-o aproximativ 20 de metri, lovind in drum un muncitor care lucra la plombarea strazii, o alta masina care circula

- Un conducator auto de 60 de ani nu a observat la timp mistretul si l-a lovit in plin, pierzand apoi controlul volanului, astfel ca a ajuns cu masina intr-un lan de porumb. O pasagera din autovehicul a suferit mai multe traumatisme si a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale.