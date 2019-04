Accident rutier, produs in municipiul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, in municipiul Constanta, la intersectia bulevardului Aurel Vlaicu cu strada Caraiman s a produs un accident rutier. Din primele informatii, se pare ca o persoana este incarcerata.Potrivit SAJ Constanta, este vorba desre o pacienta constienta, care are un traumatism la membru inferior.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Varful cu dor din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un pieton a fost ranit, victima fiind constienta. La fata locului intervine un echipaj SMURD Port. Sursa foto cu rol ilustrativ: ZIUA de Constanta ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Steagului din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate in accident. O persoana a fost ranita, victima fiind constienta. La fata locului intervine un echipaj SMURD C. ...

- Un accident rutier a avut loc astazi pe strada Traian din municipiul Constanta, in zona Terasei Colonadelor. Potrivit SAJ Constanta, un biciclist a fost lovit de o masina. Victima a suferit un traumatism la un membru inferior si a fost transportata la spital cu un SMURD B. ...

- Pentru remedierea unei avarii survenita astazi ndash; 20 martie 2019, la conducta de alimentare cu apa, de pe strada B.P Hasdeu, din municipiul Constanta, echipele de interventie ale RAJA S.A au fost nevoite sa blocheze traficul auto pe aceasta strada, tronsonul cuprins de bdul. Alexandru Lapusneanu…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, la intersectia cu strada Nicolae Iorga, in fata Universitatii Andrei Saguna. Potrivit SAJ Constanta, victima este un pieton .Acesta prezinta un traumatism al membrului inferior. Din primele informatii, este vorba…

- Pentru remedierea unei avarii survenita astazi 07 februarie 2019, la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 150 mm, de pe strada Nicolae Iorga, din municipiul Constanta, s a impus restrictionarea traficului auto, pe tronsonul cuprins de bdul. Tomis si strada Ion Lahovari cu sensul de mers catre…

- O femeie a fost ranita dupa ce a fost implicata intr un accident rutier pe o strada din Eforie Nord.Astfel, luni, in jurul pranzului, un barbat de 26 de ani a condus un autoturism pe strada Decebal din Eforie Nord, dinspre strada Alexandru Lapusneanu catre strada Crisului iar la un moment dat, ajungand…