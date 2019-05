Accident rutier pe strada Pandurului din Constanta. Un autoturism, implicat. O victima

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Soveja din municipiul Constanta zona Eden. Potrivit ISU Dobrogea, un autoturism si o motocicleta au fost implicate. Din primele informatii o persoana a fost ranita, victima fiind constienta. La fata locului intervine un echipaj SMURD B.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe strada IG Duca din municipiul Constanta, zona Piata Grivitei. Potrivit ISU Dobrogea, un pieton a fost ranit. Din primele informatii pietonul este constient. La fata locului intervine un echipaj SMURD B.Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Baba Novac din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un pieton a fost ranit in accident. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care s a petrecut accidentul. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la iesire din municipiul Constanta catre Valu lui Traian. Potrivit ISU Dobrogea,un pieton a fost ranit. Din primele informatii victima este constienta. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Negru Voda, judetul Constanta in zona sediului Politiei. Potrivit ISU Dobrogea, un autoturism a fost implicat. Din primele informatii o persoana a fost ranita. Pompieriii au fost chemati sa asigure masurile PSI. Politistii rutieri au…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe strada Pasajului din localitatea Tuzla, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, o persoana a fost ranita, victima nefiind incarcerata. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Castanilor din Ovidiu, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, din primele informatii un copil a fost ranit. Cadrele medicale au precizat ca victima este constienta. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz. ...

- Un accident rutier mortal a avut loc in aceasta seara la iesire din Medgidia catre localitatea Valea Dacilor. Potrivit SAJ Constanta o victima, de 70 de ani a decedat. Conform ISU Dobrogea in accident au fost implicate un autoturism si o caruta. Victima decedata este carutasul. Politistii au deschis…